Власти Дагестана озвучили планы по реставрации мечети в Цахуре

08 августа 2021, 19:45

В мечети-медресе села Цахура, пострадавшей после схода лавин весной, продолжают проводиться занятия. Власти Дагестана рассматривают возможность передачи здания в республиканскую собственность для ускорения финансирования его реставрации.

Как писал "Кавказский узел", в селе Цахур Рутульского района после схода лавин в марте потрескалась стена мечети-медресе XI века. Местные депутаты заручились поддержкой главы Дагестана относительно необходимости реставрации поврежденной из-за схода лавины мечети, и уже начата подготовка проектно-сметной документации, сообщил в мае глава села Цахур.

В селе Цахур было основано первое на Северном Кавказе медресе университетского типа, которое было построено местными жителями, обучавшимися в Багдаде, говорится в сообщении на сайте муфтията Дагестана. Комплекс университетского типа Низамия в селе Цахур является памятником культурного наследия Дагестана и находится в реестре Агентства по охране памятников.

Реставрация мечети в селе Цахур будет ускорена, сообщила пресс-служба правительства Дагестана после визита в Рутульский район 6 августа председателя правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова. "Амирханов поручил Агентству по охране культурного наследия республики совместно с заинтересованными ведомствами определить наиболее оптимальный и ускоренный вариант решения проблемы. В частности, предложено перевести объект в республиканскую собственность и заложить финансирование в рамках Республиканской инвестиционной программы, либо направить финансирование муниципальному образованию в форме субсидии на реставрацию объекта", - процитировал сегодня сообщение пресс-службы ТАСС.

В здании продолжают проводиться занятия, некоторые уроки в связи с пандемией переведены в режим онлайн, сообщил имам мечети Эльдар Сулейманов. По его словам, состояние объекта - аварийное, новые сколы и трещины появляются как внутри, так и на фасаде здания, проинформировало сегодня издание Mirmol.

Мечеть в Цахуре по поручению Абдулпатаха Амирханова будет включена в Перечень объектов культурного наследия, подлежащих реставрации, проинформировало Агентство по охране культурного наследия Дагестана 21 июня. Ведомство готовит перечень памятников, которые нуждаются в реставрации в приоритетном порядке, сообщил руководитель ведомства Махач Мусаев. "Это первый и важный шаг для получения бюджетного финансирования для реализации обновляемой нами программы по проведению реставрационных работ", - приводятся его слова в сообщении на сайте ведомства.

Кавказоведы назвали уникальными мечеть и медресе в Цахуре. Комплекс университетского типа Низамия в селе Цахур, который повредила лавина, в прошлом являлся одним из ключевых центров религиозного и светского образования на Кавказе, сообщил ранее Руслан Курбанов. Медресе в селе Цахур стало одним из первых подобных учреждений в системе исламского образования и обеспечивало его преемственность, указал научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа Московского института международных отношений Ахмет Ярлыкапов.

Как рассказал ранее "Кавказскому узлу" глава села Цахур Вагиф Алиев, древняя мечеть и медресе, расположенные в центре села, избежали разрушений после схода лавин только из-за припаркованной у здания спецтехники. По его словам, между мечетью и лавиной оказались трактор, бульдозер и экскаватор, которые преградили путь снежной массе и после столкновения изменили траекторию движения лавины. Это сохранило древний университетский комплекс от разрушения, сказал Алиев. Он отметил, что в стенах зданий медресе и мечети имелось много старых трещин, а последний сход лавины спровоцировал появление новых.