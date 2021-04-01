Кавказоведы назвали уникальными мечеть и медресе в Цахуре

01 апреля 2021, 04:00

Комплекс университетского типа Низамия в селе Цахур Рутульского района, который повредила лавина, в прошлом являлся одним из ключевых центров религиозного и светского образования на Кавказе, сказал кавказовед Руслан Курбанов. Медресе в селе Цахур стало одним из первых подобных учреждений в системе исламского образования и обеспечивало его преемственность, указал научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа Московского института международных отношений Ахмет Ярлыкапов.

Как писал "Кавказский узел", в селе Цахур Рутульского района 26 марта сошла седьмая за пять дней лавина. Она заблокировала расчищенный ранее участок автотрассы, накрыв здание администрации и дом культуры, и перекрыла дорогу к девяти населенным пунктам. После схода лавины в селе Цахур потрескалась стена мечети-медресе XI века и пострадал жилой дом. Из-за опасности схода очередной лавины из домов в зоне риска были переселены семь семей. Жители села указали, что проблем с доставкой продуктов в заблокированные села нет, так как все необходимые товары передают по пешеходной дороге. 31 марта дорога, ведущая в село Цахур и еще восемь населенных пунктов Рутульского района, была расчищена.

В селе Цахур было основано первое на Северном Кавказе медресе университетского типа, которое было построено местными жителями, обучавшимися в Багдаде, говорится в сообщении на сайте муфтията Дагестана. "Сегодня медресе Низамия нуждается в серьёзной реконструкции. Об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные трещины как внутри, так и снаружи здания", - отмечается в материале " Медресе XI века. Село Цахур".

Древняя мечеть и медресе университетского типа Низамия, расположенные в центре села, избежали разрушений только из-за припаркованной у мечети спецтехники, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Вагиф Алиев. По его словам, между мечетью и лавиной оказались трактор, бульдозер и экскаватор, которые преградили путь снежной массе и после столкновения изменили траекторию движения лавины. Это сохранило древний университетский комплекс от разрушения, сказал Алиев.

В стенах зданий медресе и мечети имеется много старых трещин, а нынешний сход лавины спровоцировал появление новых, сообщил глава села. Комплекс является памятником культурного наследия Дагестана и находится в реестре Агентства по охране памятников, отметил Алиев. Он пояснил, что здания не находятся на имущественном балансе села.

Университетский комплекс является историческим памятником регионального значения, поэтому жители села и района не могут проводить в нем ремонтные работы, хотя такая необходимость есть, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" имам сел Цахурской долины Эльдар Сулейманов.

По его словам, проведение ремонтных работ на объектах, которые имеют статус исторических и культурных памятников, возможно только при соблюдении особых стандартов. "Если бы это была просто мечеть, то мы объявили бы сбор и сами это [ремонт] сделали бы", - пояснил имам.

Две стены медресе находятся в плохом состоянии, сказал Сулейманов. По его словам, ремонт здания с соблюдением всех стандартов будет стоить минимум 15 миллионов рублей, учитывая статус памятника, а также древность строения.

Комплекс университетского типа Низамия в прошлом являлся одним из ключевых центров религиозного и светского образования на Кавказе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог, кавказовед Руслан Курбанов. По его словам, комплекс 1075 года постройки являлся одним из 12 подобных образовательных центров.

Комплекс был территориальным звеном системы образования и науки, построенной Аббасидским халифатом на подконтрольной им территории, отметил он. "По всему мусульманскому миру было создано двенадцать подобных центров. Головной центр находился в Багдаде", - пояснил Курбанов.

По словам политолога, селение Цахур было центром раннефеодального государства Лакз, которое с приходом на Кавказ арабов-мусульман стало одним из научно-образовательных центров на Кавказе. Курбанов рассказал, что правители Багдада учредили на Кавказе два научно-образовательных центра "Ан-Низамия" - в Гяндже (город в Азербайджан) и в Цахуре, чтобы "запустить процесс исламизации жителей Южного и Северного Кавказа на более глубоком уровне".

Научно-образовательный центр "Низамия" в Гянжже обеспечивал преподавателями и проповедниками Южный Кавказ, а аналогичный центр в Цахуре выполнял те же функции на северо-восточном Кавказе, отметил он.

По словам политолога, арабы-мусульмане формировали вдоль границ своего государства сеть военно-политических, образовательных и научных центров. Весьма знаковыми в этом отношении являются дагестанские села: Согратль - как приграничный фронтир, Цахур - как научно-образовательный центр, и Кумух - как военно-политический центр, рассказал он.

Курбанов отметил, что в тот период истории не было узко-этнического определения групп, населяющих определенную территорию, и, несмотря на обилие языков, горцы чувствовали себя единым мусульманским сообществом. Проблему же большого языкового разнообразия новые арабо-мусульманские правители и полководцы в горах Дагестана решали через изучение местных языков, и таким образом распространяли новую для местного населения религию — ислам, сказал Курбанов.

Университетский комплекс в Цахуре является историческим наследием всего Кавказа, указал политолог.

Старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа Московского института международных отношений Ахмет Ярлыкапов также считает, что медресе и мечеть в селении Цахур представляют собой уникальный историко-культурный комплекс.

«Уникальный, потому что основан в период формирования системы исламского образования в мире, и это одно из первых медресе с аббасидских времен. Название медресе восходит к 11 веку, к везирю Низам аль-Мульку, который и распорядился основать сеть учебных заведений. Их можно сравнить со старейшими университетами западного мира», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ярлыкапов отметил, что медресе находится в южной части Дагестана, которая была исламизирована в раннюю эпоху, и населяли эту территорию издревле и предки современных цахуров. "Это часть Дагестана, конечно же, была исламизирована одной из первых. Именно оттуда шло распространение ислама дальше на север. В Дербенте ислам появился в седьмом веке, а где-то к 11 веку весь южный Дагестан был исламизирован", - рассказал он.

Основание в селе Цахур медресе говорит о том, что это была прочно интегрированная в исламский мир территория, часть Аббасидского халифата, отметил кавказовед.

Говорить о том, были ли тогда цахуры как народ мы не можем, потому что этническая ситуация в Дагестане довольно активно менялась, но там жили представители лезгиноязычных народов, сказал Ярлыкапов.

Он отметил, что Низамия в Цахуре - это памятник отнюдь не только регионального значения. «Мы не можем говорить, что комплекс принадлежит лишь одному народу [...] На тот момент это было общеисламское учебное заведение. Туда могли приехать учиться кто угодно и откуда угодно. Таким образом, это памятник не регионального, а общеисламского значения», - считает Ярлыкапов.

По его мнению, у властей должно быть понимание ценности памятника. «Необходимо, чтобы [...] они предприняли усилия по сохранению этого комплекса. Самое интересное в этом комплексе то, что дагестанцам удалось сохранить преемственность исламского образования», - указал Ярлыкапов.