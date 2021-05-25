Мечеть в Цахуре решено отреставрировать за счет регионального бюджета

25 мая 2021, 18:57

Местные депутаты заручились поддержкой главы Дагестана относительно необходимости реставрации поврежденной из-за схода лавины мечети, и уже начата подготовка проектно-сметной документации, сообщил глава села Цахур.

Как писал "Кавказский узел", в селе Цахур Рутульского района Дагестана 26 марта сошла седьмая за пять дней лавина, которая накрыла здание администрации и дом культуры, перекрыла дорогу к девяти населенным пунктам. После схода лавины в селе Цахур потрескалась стена мечети-медресе XI века.

В селе Цахур было основано первое на Северном Кавказе медресе университетского типа, которое было построено местными жителями, обучавшимися в Багдаде, говорится в сообщении на сайте муфтията Дагестана. Комплекс университетского типа Низамия в селе Цахур является памятником культурного наследия Дагестана и находится в реестре Агентства по охране памятников.

Местные власти активно занимаются решением вопроса реставрации мечети, сообщил глава села Цахур Вагиф Алиев. «В настоящее время ведется работа по составлению проектно-сметной документации. К этой работе подключились и наши депутаты, которые на встрече с руководителем региона тоже озвучили проблему, связанную с этим историческим объектом. Полное понимание есть. Надеемся, что после составления проектно-сметной документации сможем приступить к реставрации объекта», - рассказал Вагиф Алиев.

По его словам, ранее прорабатывался вопрос передачи объекта в федеральную собственность, однако сейчас этот вопрос не обсуждается. «Если оставить без внимания, то мы можем стать свидетелями, как на глазах рушится мечеть. Тем более в последние годы много туристов приезжают смотреть архитектуру мечети», - добавил Алиев, слова которого сегодня приводит ТАСС.

Местные жители в настоящее время проводят богослужения в неповрежденной части мечети-медресе, передает «Ёлдаш».

Как рассказал ранее "Кавказскому узлу" Вагиф Алиев, древняя мечеть и медресе, расположенные в центре села Цахур, избежали разрушений только из-за припаркованной у мечети спецтехники. По его словам, между мечетью и лавиной оказались трактор, бульдозер и экскаватор, которые преградили путь снежной массе и после столкновения изменили траекторию движения лавины. Это сохранило древний университетский комплекс от разрушения, сказал Алиев. Он отметил, что в стенах зданий медресе и мечети имелось много старых трещин, а последний сход лавины спровоцировал появление новых.

Кавказоведы назвали уникальными мечеть и медресе в Цахуре. Комплекс университетского типа Низамия в селе Цахур, который повредила лавина, в прошлом являлся одним из ключевых центров религиозного и светского образования на Кавказе, сообщил ранее Руслан Курбанов. Медресе в селе Цахур стало одним из первых подобных учреждений в системе исламского образования и обеспечивало его преемственность, указал научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа Московского института международных отношений Ахмет Ярлыкапов.