Мечеть и жилой дом повреждены после схода лавины в Дагестане

29 марта 2021, 20:00

В селе Цахур после схода лавины потрескалась стена мечети-медресе 11 века и пострадал жилой дом, сообщил сегодня глава села. Работы по расчистке дороги от лавины осложнены большим объемом снега, проезд планируется открыть 31 марта, отчитался Минтранс Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в селе Цахур Рутульского района 26 марта сошла седьмая за пять дней лавина, заблокировав расчищенный ранее участок автотрассы, а также накрыв здание администрации и дом культуры. Лавина перекрыла дорогу к девяти населенным пунктам Рутульского района. На расчистку дороги к селу Цахур в Рутульском районе, оказавшимся отрезанным от мира из-за схода лавины, уйдет не менее недели, рассматривается возможность доставки продуктов питания на вертолетах в высокогорные села, сообщила администрация Рутульского района.

В селе Цахур было основано первое на Северном Кавказе медресе университетского типа, которое было построено местными жителями, обучавшимися в Багдаде, говорится в сообщении на сайте муфтията Дагестана. "Сегодня медресе Низамия нуждается в серьёзной реконструкции. Об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные трещины как внутри, так и снаружи здания", - отмечается в материале " Медресе 11 века. Село Цахур".

После схода очередной лавины в Цахуре повреждены один дом и мечеть-медресе, заявил глава села Вагиф Алиев. "Поврежден только один дом и мечеть-медресе, основанное в 1075 году, тут появились небольшие трещины на стенах. Если бы не стоящая спецтехника в районе мечети, то стена бы обрушилась", - привел ТАСС слова главы села.

Если лавина вновь сойдет в этом же направлении, могут быть серьезные последствия, отметил глава села. "В опасности мечеть и более 10 домов", - процитировало Алиева издание.

В селе Цахур работают пять единиц спецтехники, объем снежной массы заставляет организовать работу в три яруса, с повторными перемещениями снега, отчитался сегодня Минтранс Дагестана. "При благоприятных погодных условиях открытие проезда планируется на 31 марта", - говорится в сообщении в Instagram ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в селе Рутул осадки не ожидаются, температура воздуха составит -4 градуса, а скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 30 марта осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до -11 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.