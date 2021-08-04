Азербайджан заявил об обстреле позиций на границе с Арменией

04 августа 2021, 20:01

Позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе были обстреляны со стороны Армении, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 28 июля на границе Гегаркуникской области Армении и Азербайджана начались локальные бои, погибли три армянских солдата. Утром 28 июля стороны при посредничестве России договорились о прекращении огня, но уже на следующий день обменялись обвинениями в нарушении перемирия. Сегодня армянские военные пресекли попытку азербайджанского беспилотника пролететь над территорией Гегаркуникской области, заявило Минобороны Армении.

"4 августа в 14:50 (13:00 мск) подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллидже Кельбаджарского района", - сообщило Минобороны Азербайджана.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск, проинформировало военное ведомство Азербайджана.

На сайте Минобороны Армении на 20:00 мск нет комментариев относительно заявления Минобороны Азербайджана.

В середине мая произошел новый виток конфликта между Арменией и Азербайджаном. Ереван обнаружил сотни азербайджанских солдат, зашедших на территорию, которую считает своей. Как это произошло, каковы позиции сторон и что говорят советские карты, рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".