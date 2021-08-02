Пастух погиб при взрыве снаряда в Волгоградской области

02 августа 2021, 08:46

Работник фермы в Волгоградской области обнаружил при выпасе скота несколько снарядов времен Отечественной войны и погиб при взрыве одного из них, сообщили следователи.

В результате подрыва на снаряде времен Отечественной войны в Волгоградской области погиб 44-летний местный житель.

По версии следователей, он работал пастухом в крестьянском хозяйстве, передало сегодня ИА "Высота 102" со ссылкой на Следственное управление Следкома по Волгоградской области.

Утром 1 августа он отправился на выпас скота, но к вечеру не вернулся. После чего фермер отправился на его поиски и нашел тело пастуха рядом с которым было несколько предметов, похожих на боеприпасы, передало 1 августа на своем сайте Следственное управление Следкома по Волгоградской области.

Найденные предметы оказались артиллерийскими снарядами времен Отечественной войны, один из которых сдетонировал. Другие снаряды имели следы механического повреждения. Следователи предположили, что пастух нашел боеприпасы и попытался их разобрать, что привело к взрыву. Оставшиеся снаряды были разминированы саперами, сообщило ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что 15 января 2018 года стокилограммовая фугасная авиабомба была найдена в окрестностях хутора Новомаксимовского в Волгоградской области.