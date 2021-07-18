18 июля 2021, 08:50

Дело об истязании ребенка в Чегемском райне дошло до суда

Жительница Чегемского района обвинена в систематических истязаниях своего малолетнего сына, дело передано в суд, сообщили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 апреля стало известно, что следователи заподозрили жительницу Чегемского района Кабардино-Балкарии в систематическом избиении своего несовершеннолетнего сына.

Расследование дела против жительницы Чегемского района, заподозренной ранее в систематическом избиении сына, завершено и с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, сообщило вечером 17 июля на своем сайте Следственное управление Следкома по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, с ноября 2020 года по апрель 2021 года жительница Чегемского района систематически избивала сына при малозначительных поводах и постоянно угрожала ему физическим насилием. Ей вменяется часть 2 статьи 117 УК РФ "Истязание" и статья 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", уточнило ведомство.

Часть 2 статьи 117 УК РФ "Истязание" предусматривает до семи лет лишения свободы; статья 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, что ранее житель Нальчика был задержан по делу об убийстве ребенка. По версии следствия, он избил девятилетнюю дочь сожительницы в ее присутствии, девочка была найдена мертвой 7 июля. Мать ребенка пыталась выгородить мужчину и списать смерть дочери на несчастный случай, полагает следствие.

Примечание:

"Жительница Кабардино-Балкарии заподозрена в убийстве супруга", "Дело об убийстве ребенка в Кабардино-Балкарии дошло до суда", "Чиновники заподозрены в халатности после гибели ребенка в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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