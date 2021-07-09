Нальчанин задержан по делу об убийстве ребенка

09 июля 2021, 03:33

Житель Нальчика избил девятилетнюю дочь сожительницы в ее присутствии, девочка умерла. Мать ребенка пыталась выгородить мужчину и списать смерть дочери на несчастный случай, сообщило следствие.

Девочка 2012 года рождения была найдена мертвой 7 июля. На теле ребенка следователи обнаружили многочисленные травмы.

Мать ребенка и ее сожитель утверждали, что 6 июля девочка упала с дерева, а утром они нашли ее мертвой. Следователи усомнились в этой версии и выяснили, что девочка в тот день поссорилась со своим отчимом, говорится в сообщении на сайте управления СКР по Кабардино-Балкарии.

Согласно версии следователей, мужчина несколько раз ударил девочку в грудь и лицо, а та пожаловалась матери. Разозлившись, житель Нальчика вызвал ребенка в свою комнату и снова избил, уже в присутствии матери девочки. Он несколько раз ударил девочку головой об пол, она потеряла сознание и позже скончалась, утверждается в сообщении ведомства.

Мужчина задержан по уголовному делу об убийстве малолетнего (пункт "в" части 2 статьи 105 УК России), эта статья предполагает от восьми до двадцати лет лишения свободы.

Мать убитой девочки воспитывает еще двух малолетних детей. Следователи намерены изучить жизнь семьи и поставить вопрос об изъятии детей, если для этого найдутся основания, отмечается в публикации.

Комментариями задержанного и его сожительницы относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.