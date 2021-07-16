Миротворцы отчитались об охране земледельцев в Нагорном Карабахе

16 июля 2021, 07:22

Российские военные по просьбе жителей Мартакертского района обеспечили их безопасность во время сбора урожая пшеницы близ линии разграничения, рапортовало Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", миротворцы систематически обеспечивают доставку гуманитарных грузов жителям Нагорного Карабаха. Так, 13 июля стало известно, что российские военные передали около двух тонн медикаментов больнице в селе Ванк Мартакертского района.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Российские военные приступили к охране жителей Мардакертскоого района Нагорного Карабаха на время проведения ими сбора зерновых культур, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны России. "В настоящий момент проводится обеспечение безопасности сельскохозяйственных работ в Мартакертском районе у населенного пункта Схравен", - приведены в сообщении слова представителя российского миротворческого контингента Алексея Колесникова.

Для этого региона считается, что сбор пшеницы начался с опозданием, так как через два месяца начнутся озимые посевы, а поля не успеют восстановиться, сказано в информации. "Рядом с азербайджанским постом мы опасались собирать свой урожай, благодаря миротворцам мы не опасаемся собирать свой урожай. Спасибо вам за то, что помогаете нам", - приведены в пресс-релизе слова местного жителя Руслана Арстна.

Местные жители обращаются к российским военным за помощью, чтобы не сорвать посевные работы. "Мы работаем в поле собираем урожай, но с разграничением границ нам необходима помощь российских миротворцев, чтобы собирать урожай", - приведены в сообщении министерства слова комбайнера Виталия Лазаряна.

Напомним, что 14 июля жители Степанакерта рассказали о стрельбе из пулеметов около Шуши. Выстрелы продолжались около часа и вызвали у степанакертцев беспокойство за их безопасность, сообщили жители города. Они также выразили недоумение из-за отсутствия реакции властей и российских военных.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".