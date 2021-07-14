Проверка масочного режима в маршрутках Махачкалы. Стоп-кадр видео, опубликованного 13 июля 2021 года в Instagram-паблике lifedagestan, https://www.instagram.com/p/CRRsEdWIR8r/

14 июля 2021, 00:24

Пользователей соцсети возмутила проверка масок в маршрутках Махачкалы

Рейды по проверке соблюдения масочного режима в маршрутках Махачкалы проводятся ежедневно, отчитался представитель мэрии. В переполненных и душных маршрутках летом очень сложно ездить в масках, посетовали пользователи Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 июня глава Дагестана подписал указ, согласно которому во всех видах общественного транспорта, включая такси, проезд разрешен только в масках. Это вызвало возражения пользователей Instagram, которые указали, что в переполненных маршрутках в жаркую погоду ехать в масках очень некомфортно. Большинство пассажиров автобусов и маршруток в Махачкале нарушает масочный режим, а водители утверждают, что не в силах это контролировать.

Видеоролик о проверке масок в маршрутках Дагестана опубликовал 13 июля Instagram-паблик lifedagestan.  В Махачкале ежедневно проводятся рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте, составляются протоколы на транспортные компании, допустившие в транспортные средства пассажиров без масок, говорится в аннотации к видео. 

Рейды проводятся администрацией города совместно с Роспотребнадзором, Ространснадзором, инспекторами ГИБДД, заявил начальник управления транспортом Махачкалы Мухтар Маламагомедов. "Водители, которые не соблюдают масочный режим, остаются без работы", - отметил он в видеоролике. "Составляем протоколы на водителей, на пассажиров за нарушение масочного режима", - добавил представитель ГИБДД.

На 23.40 мск публикация в Instagram-паблике lifedagestan, насчитывающем 824 тысячи подписчиков, набрала 27,5 тысячи просмотров и 257 комментариев.

Скриншот комментария пользователя m.a.l.1286 к записи в Instagram-паблике lifedagestan от 13.07.21Пользователи соцсети отметили, что использование масок не поможет в переполненных маршрутках. "Лучше бы требовали не забивать транспорт, шпротам в банке не так тесно. Они только за маски трясутся, как будто маска от чего-то защитит", - написала salima__9876. "В этих маршрутках и так дышать нечем, люди не от хорошей жизни в них сидят, парятся, так вы ещё их штрафуете!" - возмутился batyrkhanov222. "И так душно в этих маршрутках, и ещё эти маски надевать заставляют", - согласился с ним пользователь uzlipat_1988. "Пожалуйста, сделайте так, чтобы они (водители) соблюдали не только масочный режим, а и должное количество людей при посадке в маршрутках. Это просто невозможно, как набирают водители людей в маршрутках. Поооолная битком, не говоря уже о дистанции", - прокомментировал m.a.l.1286

Часть пользователей указала, что силовики, которые проверяют соблюдение масочного режима, сами не носят маски правильно. "Составьте на них самих протокол, маска на губах, а должна закрывать нос", - отметил marat_tagir_. "Сначала сами пусть маски надевают нормально, потом начнут рейды", - написал t.teleev. "У сотрудников полиции носы не покрыты маской и, следовательно, и они нарушители. На них тоже надо составить протокол", - предложил пользователь dag_ovchina.

Ряд комментаторов отметили, что возросший туристический поток также способствует распространению коронавируса. "Все люди, которые приезжают в Дагестан, должны, прям, в аэропорту сдавать тесты - поток туристов тоже дал толчок. Вот почему, Роспотребнадзор и руководители наши умные, вы не штрафуете людей, которые прилетают, приезжают на поездах, автобусах, машинах, не сдают тесты? Это было бы разумнее и правильнее", - подчеркнула ludmila_erkovich.

В сообществе lifedagestan в соцсети "ВКонтакте" тема рейдов в маршрутках не обсуждается.

По данным на 13 июля, в Дагестане за сутки зафиксировано 195 случаев заражения коронавирусом, семь человек скончались. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 38 114 человек, умерли 1592 пациента, следует из информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ужесточение ограничений в Дагестане из-за COVID-19 вызвало споры в соцсети", "Пользователи сети раскритиковали маршрутки в Дагестане на фоне вспышки COVID-19", "Мэр Махачкалы призвал обеспечить соблюдение антиковидных мер в мечетях".

Автор: "Кавказский узел"

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