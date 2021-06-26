Махачкалинцы проигнорировали ужесточение масочного режима на транспорте

26 июня 2021, 18:16

Большинство пассажиров автобусов и маршруток в Махачкале нарушает масочный режим, а водители утверждают, что не в силах это контролировать. Эффективно контролировать соблюдение масочного режима можно только на междугородном транспорте, указал глава дагестанского профсоюза предпринимателей и водителей Исалмагомед Набиев.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 июня глава Дагестана подписал указ, согласно которому во всех видах общественного транспорта, включая такси, проезд разрешен только в масках. Это вызвало возражения пользователей Instagram, которые указали, что в переполненных маршрутках в жаркую погоду ехать в масках очень некомфортно.

Одновременно в введением масочного режима на транспортеОоперштаб Дагестана запретил работу фуд-кортов, детских и ночных клубов, ограничил работу общепита и проведение массовых мероприятий. Пользователи соцсети усомнились, что эти меры остановят рост числа зараженных коронавирусом. По их мнению, власти пошли на такой шаг, чтобы ускорить вакцинацию и пополнить бюджет за счет штрафов.

Пассажиры автобусов и маршрутов редко надевают маски даже для вида

Большинство пассажиров автобусом и маршруток в Махачкале сегодня игнорировали введенные масочного режима, передал корреспондент "Кавказского узла", проехавший по нескольким внутригородским маршрутам. Так, в автобусе №100, курсирующем между Махачкалой и Каспийском, маска была только на одной пассажирке из десяти. Автобус был заполнен на треть, и люди рассаживались по разным рядам. На более людном участке маршрута а автобусе были заняты все 30 сидячих мест, еще около 10 человек ехали стоя.

В троллейбусе №3 из 14 пассажиров ехал в маске, закрывающей рот и нос, еще у двух маски были приспущены на подбородок, остальные ехали вообще без них. Маршрутное такси №7 было заполнено наполовину, но все пассажиры рассаживались в передней части "Газели". Маска была лишь у одного человека, но и он спустил ее на подбородок. Водитель не сделал никаких замечаний, хотя на всех видах общественных транспорта висят объявления об обязательном ношении масок. Среди пассажиров было много пожилых, но маски на лице были только у троих, причем двое надели их лишь для вида - маски не закрывали органы дыхания.

Здоровому человеку использовать маску в качестве меры профилактики не следует. Маска может дать ложное чувство безопасности, к тому же существует потенциальный риск заражения при ее неправильном использовании. Кроме того, их необходимо часто менять, указано в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?".

Одна из опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" махачкалинок одобрительно высказалась о введении масочного режима, но добавила, что нарушителей не надо наказывать штрафами. "Масочный режим правильно ввели, но его соблюдают не все. Я думаю, таких людей не штрафовать надо, а убеждать носить маски", - сказала она. При этом женщина, садясь в общественный транспорт, маску надевать не стала.

Работник ресторана Ислам одобрил энтиэпидемические меры властей. "Вирусы передаются воздушным путем, и поэтому маски необходимы. Тех же, кто их не носит, я считаю эгоистами, так как они не думают об окружающих, могут навредить не только себе, но и тем, кто живет вместе с ними. Цена вопроса только в 15 рублях", - указал он. Он подчеркнул, что соблюдает масочный режим, так как живет с родителями.

Масочный режим в Махачкале действует "только на словах", заявила горожанка Савдат. "Их практически никто не носит. На дверях магазинов пишут, что без маски вход запрещен, а сами сотрудники ходят в масках на подбородке. В поликлинике охранник требует надеть маску, а внутри врачи без них. Требовать ношение масок на транспорте - вообще издевательство. Никакой дистанции в маршрутке соблюдать невозможно, кондиционеров в них нет, они не обрабатываются дезинфицирующими средствами. Поэтому о какой профилактике можно тут говорить?" - указала Савдат.

Водителям невыгодно настаивать на ношении пассажирами масок

Водители маршрутных такси указали корреспонденту "Кавказского узла", что им сложно контролировать соблюдение масочного режима каждым пассажиром. "Многие соблюдают масочный режим, но не все. Проконтролировать это очень сложно, хотя мы каждому напоминаем про необходимость надевать маску. Народ у нас тяжелый - кто-то слушается, кто-то высказывает возмущение. Спорить с каждым таким [человеком] мы не можем, так как это задержка рейса - все это отнимает время. Но если сотрудники полиции останавливают [автобус] и найдут пассажира без маски, то его высаживают и оставляют протокол", - рассказал водитель Арсен, работающий на маршруте №45.

В случае обнаружения в салоне "Газели" пассажира без масок, сотрудники полиции не предъявляют никаких претензий водителю, а административный протокол составляется только на нарушителя масочного режима, пояснил он. "Тут каждый сам за себя. Мы, водители, маски носим, поэтому к нам никаких претензий нет", - отметил водитель.

Практически все пассажиры носят с собой маски, но надевают их только после напоминания, указал водитель Арслан, работающий на маршруте №16. "У меня и в салоне, и на дверях висит объявление о масочном режиме. Если напоминать каждому, то они достают маски и надевают. Иногда, если у человека нет с собой, ему дают новую маску другие пассажиры. Но есть и те, кто возмущается. Драться с каждым недовольным из-за маски я не могу, поэтому полностью под его ответственность сажаю в машину. Если попадется во время рейда, то протокол уже составится на него, а не на меня", - пояснил водитель.

Однако водитель маршрута №33 «А» Булат старается не сажать в свою машину пассажиров без масок. "Я беру пассажиров только при наличии масок. Рейды в городе проводятся постоянно. Конечно, это сказывается на заработке, но в любом случае, если у меня выявили бы пассажира без маски, то я потерял бы еще больше, и время на это ушло бы", - считает он.

Булат добавил, что некоторые пассажиры в ответ на требование надеть маску возражают ему. "Люди - в основном женщины - заявляют, что они не болеют. Но, в то же время, число больных растет, больницы переполнены", - добавил он.

С начала пандемии от коронавируса в Дагестане скончались 1535 человек, в том числе пять за последние сутки. На 77 случаев выздоровления за сутки приходятся 128 новых случаев заражения, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус". При этом официальная статистика неоднократно подвергалась критике. Многим пациентам ставился диагноз "внебольничная пневмония", а руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает, что умершие пациенты с пневмонией в действительности также скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Другой водитель на условиях анонимности признался, что ему самому ездить за рулем пассажирского транспорта в городе в маске очень тяжело, а отказ от посадки пассажира без маски скажется на доходе. "Если постоянно носить маску, то получается, что ее надо менять каждый круг. Потому что жарко, лето, потеешь, и маска быстро приходит в непригодность. Она уже сама становиться источником инфекции. А если я не буду останавливаться ради пассажиров без маски, то я не смогу выполнить ежедневную норму в 5200 рублей - придется отдавать компании деньги из своего кармана", - указал он.

Водитель должен нести ответственность за соблюдение масочного режима пассажирами, потому что "другого выхода у властей пока нет", считает руководитель дагестанского независимого профсоюза предпринимателей и водителей Исалмагомед Набиев.

"При нынешних обстоятельствах, когда нависает угроза опасной болезни, каждый, кто имеет отношение к общественной деятельности, должен нести ответственность. Водитель несет ответственность за пассажиров и может повлиять на их, убедить надеть маску. Как решить [проблему] по-другому, я не представляю, потому что на каждую остановку не поставишь сотрудника силовой структуры", - сказал Набиев корреспонденту "Кавказского узла".

Найм кондуктора для соблюдения пассажирами масочного режима приведет к дополнительным расходам транспортной компании, а в конечном итоге эти затраты лягут на самих пассажиров, так как организации будут вынуждены поднять стоимость проезда, указал Набиев. "Кондукторов на общественном транспорте у нас нет. И если задействовать его на каждом маршрутном такси, где пассажироемкость составляет всего 12-15 человек, то водителю придется одно пассажирское место отдавать кондуктору. Это невыгодно водителям. К тому же, у кондуктора не будет больше полномочий, чем у самих водителей", - отметил он.

Следить за соблюдением масочного режима намного проще в междугороднем транспорте, добавил Набиев. "В этом случае на автостанциях можно задействовать сотрудников правоохранительных органов. К тому же, сама администрация автостанций должна следить за тем, чтобы пассажиры садились в машину в масках", - пояснил он.

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