Ножевая атака на силовиков в Грозном стала восьмой в СКФО с мая 2018 года

11 июля 2021, 12:10

Вооруженный инцидент в Грозном стал по меньшей мере восьмым в регионах Северного Кавказа с мая 2018 года нападением на полицейских с применением ножей. Пять из них пришлись на 2019 год.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля, по данным Следственного комитета, грозненец 1993 года рождения на въезде в Висаитовский район города напал с ножом на полицейских, дежуривших на стационарном посту. После того, как предупредительные выстрелы не остановили нападавшего, силовики открыли огонь по нему. Мужчина был ранен и умер в больнице. Сотрудники полиции - четверо местных и шестеро приехавших в командировку из Брянской области - не пострадали.

По данным "Кавказского узла", основанным на собственной информации и сведений из других открытых источников, нападение на полицейских в Грозном стало по меньшей мере восьмым с мая 2018 года нападением на силовиков в СКФО, совершенным с применением ножей. В большинстве этих случаев нападавшими были объявлены уроженцы Чечни и Ингушетии.

Так, 28 декабря 2020 года два уроженца Ингушетии, братья Тимурзиевы, были, по версии силовиков, убиты при нападении с ножами на полицейских в Грозном. Погиб один сотрудник полиции, Магомед Джабраилов, другой получил ранения. Ответственность за это нападение взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

Пять нападений на силовиков с применением ножей были совершены на Северном Кавказе в 2019 году. Так, 31 декабря 2019 года, в Ингушетии на въезде в Магас два человека сбили автомобилем сотрудника ДПС, а потом напали с ножами на патрульный экипаж. Один из нападавших, Микаил Мизиев, был убит, а второй - мастер спорта по армрестлингу Ахмед Имагожев - ранен. Погиб и один из полицейских, еще три силовика получили ранения.

Тремя месяцами ранее, 30 сентября 2019 года, полицейские в ингушском Карабулаке ранили 18-летнего местного жителя после его нападения с ножом на наряд патрульно-постовой службы. По данным МВД, ранение получил один из полицейских. По версии следователей, молодой человек был остановлен для проверки документов, после чего достал нож и несколько раз ударил им одного из силовиков.

1 июля 2019 года при нападении на пост в Ачхой-Мартановском районе Чечни был убит полицейский. По данным окружного управления МВД, нападавший подошел к посту, ранил силовика ножом, бросил гранату и был убит ответным огнем. Нападавшим был объявлен уроженец Ачхой-Мартана Зелимхан Мусаев. Ответственность за это нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"*, но чеченские силовики объявили Мусаева наркоманом, женатым на родственнице уехавших в Сирию боевиков. По словам жителей Чечни, ранее власти к подобному объяснению не прибегали.

23 июня 2019 года нападение на полицейских произошло в Ленинском районе Грозного. Там двое силовиков получили ранения при нападении вооруженного ножом и охотничьим ружьем жителя Чечни Ахмеда Барзаева, 1997 года рождения. Сам Барзаев был убит. "Исламское государство"* также объявило его своим боевиком.

24 января 2019 года было совершено нападение на сотрудников ДПС в Нальчике, был ранен ножом полицейский. Трое из четверых нападавших были убиты на месте, четвертый позднее скончался в больнице. Нападавшими были объявлены четыре жителя Ингушетии. Их родственники рассказали тогда, что ничего не знают о причинах нападения, а ИГ* взяло на себя ответственность и за эту атаку.

Террористическая организация взяла на себя ответственность и за нападение на силовиков на Ставрополье в мае 2018 года. Там полицейские в Нефтекумске застрелили мужчину, который при попытке задержания ударил ножом одного из патрульных. Информация о том, что убитый в Нефтекумске готовился совершить теракты в Ставрополье, не соответствует действительности, заявил тогда Следственный комитет.

Культура холодного оружия сформировалась на Северном Кавказе задолго до появления терроризма: холодное оружие там издавна воспринималось как семейная реликвия, пояснил коллекционер и эксперт по холодному оружию Востока Камил Хайдаков. "Семейная реликвия, которая переходила от деда к отцу, а от отца к сыну и так далее, во все поколения хранилась", - рассказал он в телесюжете РГВК "Дагестан" от 15 ноября 2014 года.

В реальности "Исламское государство"* не имеет организационного отношения ко всем нападениям, сказал в январе 2020 года "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Но логика терроризма такова, что достаточно взять этот бренд и выразить согласие с идеей организации, чтобы распространять их «дело». Таким образом, не имея отношения к ИГ*, к её руководству, вполне можно использовать организацию как бренд", - рассказал кавказовед. По его словам, общая стилистика нападений на представителей государства с использованием ножей и других подручных предметов укладывается в рамки тенденций развития террористических организаций по всему миру.

После разгрома боевиков террористической организации в Сирии и Ираке приверженцы ИГ* перешли к тактике действий "одиноких волков" или маленьких групп-ячеек, которые совершают нападения с использованием подручных средств - ножей, топоров или автомобилей, сообщила в 2018 году "Кавказскому узлу" директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Отметим, что нападение на сотрудников полиции, совершенное в Грозном 9 июля, стало вторым вооруженным инцидентом в Чечне с начала года. В 2020 году в республике произошло по меньшей мере пять вооруженных инцидентов.

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* террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.