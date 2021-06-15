Суд утвердил отказ Арзаканцяну в регистрации на выборах

15 июня 2021, 14:50

Административный суд Армении признал обоснованным отказ Центризбиркома зарегистрировать для участия в парламентских выборах кандидата от Демократической партии Тиграна Арзаканцяна. Политик примет участие в предвыборной кампании, несмотря на решение суда, заявили в партии.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 июня стало известно, что выдвинутый оппозиционной Демократической партией Армении в премьер-министры Тигран Арзаканцян обжаловал в суде отказ ЦИК зарегистрировать его на выборах. Центризбирком 10 июня признал регистрацию Арзаканцяна недействительной из-за неточностей в поданных документах. Он не смог доказать, что на протяжении последних четырех лет постоянно проживал в Армении, пояснила комиссия.

Внеочередные выборы в Национальное собрание Армении назначены на 20 июня, предвыборная кампания ведется уже неделю и отличается активностью. Для участия в выборах зарегистрированы 22 партии и четыре избирательных блока. По мнению политологов, итоги выборов предсказать трудно из-за сильного влияния изменчивых внешнеполитических факторов и большой доли неопределившихся избирателей.

Административный суд Армении отклонил жалобу Тиграна Арзаканцяна против Центризбиркома, сообщили в Демократической партии Армении. "Тигран Арзаканцян намерен до конца быть рядом со своими единомышленниками и продолжить предвыборную кампанию, несмотря на решение суда", – сказал сотрудник штаба корреспонденту "Кавказского узла".

В случае победы партии Арзаканцян будет выдвинут на пост премьера страны, добавил он. "Тиграна Арзаканцяна лишили возможности участвовать в выборах, но не партию, и партия будет бороться до конца", – заявил сотрудник штаба. Арзаканцян считает решение суда необоснованным, подчеркнул он.

Тигран Арзаканцян дважды избирался в Национальное собрание Армении от Республиканской партии, лидером которой является третий президент страны Серж Саргсян. Жена Арзаканцяна Наталья Ротенберг, которая ранее была замужем за российским миллиардером Аркадием Ротенбергом, объявила себя неформальным "лидером и вдохновителем" Демократической партии Армении.