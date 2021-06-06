Сочинцы пожаловались на строительные работы в реликтовом парке

06 июня 2021, 03:38

В реликтовом парке с рощей магнолий, расположенном около пансионата "Светлана", начались строительные работы. Местные жители обратились с коллективной жалобой в полицию и городскую администрацию. Строители, которые завезли три грузовика щебня и высыпали его прямо на корни деревьев, вели себя грубо, но разбежались во время приезда полиции, сообщили сочинцы.

Как информировал "Кавказский узел", Четвертый кассационный суд общей юрисдикции 27 мая оставил в силе решение нижестоящих инстанций, вставших на сторону сочинского застройщика. По решению суда мэрия Сочи обязана без торгов передать в долгосрочную аренду с правом застройки участок, на котором расположена роща магнолий около пансионата "Светлана".

В 2017 и в 2018 годах двум фирмам было выдано разрешение на стройку двух апарт-отелей, и были заключены договоры долгосрочной аренды на муниципальную парковую зону, где расположена роща магнолий. Позднее все эти документы по требованию прокуратуры были отменены арбитражными судами. Но фирмы заключили договор с физлицом и передали ему права аренды на участок вместе с разрешением его застройки апарт-отелями. Лазаревский районный суд Сочи по иску этого физлица обязал мэрию заключить с ним договор аренды земли без торгов. Это решение мэрия обжаловала сначала в краевом суде, а затем подала кассационную жалобу. Краевой суд, как и районный, встал на сторону нового арендатора, посчитав, что он вместе с правом аренды участка приобрел право его застройки.

5 июня жители микрорайона "Светлана" в Сочи обнаружили, что в реликтовом парке, где произрастает роща магнолий, начались строительные работы. Они сразу сообщили об этом в полицию и в администрацию - заявление подписали порядка десяти очевидцев, передает корреспондент "Кавказского узла".

В Хостинском отделе полиции корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что коллективное заявление получено. "Заявителям будет дан ответ в установленный законом срок", - сообщил дежурный по Хостинскому ОВД.

Очевидцы событий рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что лица, проводящие работы в парке, во время приезда полиции разбежались, но после того как силовики уехали, вновь вернулись в парк. Также, по их словам, ранее в парке высохли шесть кипарисов, и, по мнению сочинцев, их гибель произошла из-за вредительства.

Сочинец Владимир Андреевич, который был очевидцем произошедшего, рассказал, что он, проходя по Курортному проспекту, "увидел тяжелую технику, которая въезжала за строительный забор, огораживающий парк". "Это было около полудня. Я слышал, что тут собираются уничтожить парк, и не остался равнодушным. Процессом руководили трое мужчин. Сначала они загнали экскаватор на территорию парка. Потом один за другим въехали три КамАЗа, доверху груженые щебнем либо камнями, и вывалили все это прямо на корни магнолий и пицундских сосен. Я спросил разрешение у строителей на эти действия, но они мне нагрубили. Стали собираться другие возмущенные люди. Мы сообщили в полицию и в администрацию города о происходящем, так как поняли, что тут явно собираются строить без разрешения и без порубочного билета", - рассказал мужчина.

Очевидица Катя предположила, что застройщик хочет проложить дорогу для завоза стройматериалов. "Как можно строить прямо в парке на корнях редких деревьев?" - возмутилась она.

Единственный оставшийся реликтовый парк, находящийся в исторической зоне памятников истории и архитектуры микрорайона "Светлана", может погибнуть, поскольку ему угрожает застройка, рассказали сочинские активисты. По словам члена Географического общества, эколога Юлии Набережной, на территории парка произрастает роща магнолий, при этом одна из них признана "Памятником природы "Магнолия крупноцветная".

Сотрудник лесопаркового хозяйства Сочи сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что "порубочных листов на эту рубку в парке деревьев не выдавали".

По словам адвоката Михаила Школьника, "без порубочных листов и без разрешения на строительство застройщики не имеют права ничего рубить и строить, заезжать в парк на тяжелой технике". "Поэтому обращение жителей в полицию по факту самоуправства является правильным", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что жители Сочи разместили на сайте Change.org петицию с требованием исключить приватизацию земель, занятых парком с реликтовыми деревьями. По данным на 03.39 мск сегодня, 6 июня, петиция набрала 1695 подписей.