Жители двух районов Адыгеи пострадали от непогоды

03 июня 2021, 08:24

Режим повышенной готовности введен в Гиагинском и Майкопском районах Адыгеи после сильных дождей и подтопления жилых домов в двух селах и двух хуторах.

Из-за непогоды оказались подтопленными участки 54 придомовых территории, в том числе 12 жилых домов. В поселке Тульский подтоплены 35 придомовых территорий и семь домов, на станции Кужорская – шесть придомовых территорий, на хуторе Трёхречный – две придомовых территории и два дома, в поселке Удобный – две придомовых территории и два дома; на хуторе Курский – девять придомовых территорий и один дом, сообщило вечером 2 мая на своей странице в Instagram управление МЧС по Адыгее.

Дома были подтоплены в результате выхода из берегов реки Кужора, уровень воды также значительно поднялся в реке Фарс. Хутор Курский был подтоплен после того, как из-за обильных осадков размыло балку "Капустная". Жители хутора эвакуированы и размещены у родственников, привел вечером 2 мая "Интерфакс" сообщение пресс-службы управления МЧС Адыгеи.

В Гиагинском и Майкопском районах введен режим повышенной готовности. Ситуацию взял на личный контроль глава региона Мурат Кумпилов. "Положение стабилизировалось и опасений не вызывает. <…> Жители, чьё имущество пострадало в результате непогоды, обязательно получат необходимую поддержку", – приведены в публикации слова Кумпилова.

"Кавказский узел" также писал, что 17 июня 2020 года сильный град повредил в Адыгее более 600 домов. Размер града достигал размеров грецкого ореха, от стихия также нанесла урон посевам.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Майкопе прогнозируется слабый дождь, температура воздуха составит +17 градусов, скорость ветра – 8 метров в секунду. В ночь на 4 июня ожидается ясная погода, температура воздуха понизится до +14 градусов, скорость ветра понизится до 6 метров в секунду. В станице Гиагинская сегодня ожидается слабый дождь, температура воздуха составит +18 градусов, скорость ветра – также составит 8 метров в секунду. В ночь на 4 июня также прогнозируется слабый дождь, температура воздуха понизится до +15 градусов, скорость ветра – до 7 метров в секунду.