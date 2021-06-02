Кубанский суд арестовал Андрея Пивоварова на два месяца

02 июня 2021, 16:20

В уголовном деле нет доказательств, что бывший исполнительный директор "Открытой России"* Андрей Пивоваров пытался скрыться, а также постановления о объявлении Пивоварова в розыск, однако суд отклонил все ходатайства защиты, заявил сегодня адвокат Александр Валявский. Сам Пивоваров связал уголовное преследование с грядущими выборами.

Как писал "Кавказский узел", бывший исполнительный директор "Открытой России"* Андрей Пивоваров был снят с самолета в Пулково и доставлен в следственное управление СК России по Санкт-Петербургу, а затем –- в Краснодар. Выяснилось, что в отношении него кубанские следователи возбудили уголовное дело за осуществление деятельности нежелательной организации. Пивоваров пытался скрыться за границей от уголовного преследования, предположило следствие.

Судья Первомайского районного суда отклонил практически все ходатайства защиты и арестовал Андрея Пивоварова на два месяца, до 31 июля, сообщил сегодня его адвокат Александр Валявский. В частности, суд отказался удовлетворить ходатайство о переносе суда в Санкт-Петербург по месту жительства Андрея Пивоварова.

Обвинение строится на репосте публикации в Facebook о сборе средств для избирательной кампании "Объединенных демократов", сообщил адвокат. "Пивоварова обвиняют на основании репоста новости о том, как развивается муниципальная избирательная кампания в Краснодаре. Это немыслимо, но репост пытаются приравнять к деятельности нежелательной организации", – рассказал Валявский корреспонденту "Кавказского узла".

Правоохранительные органы также обвиняют Пивоварова в попытке скрыться в Польше, а позже в – Грузии, в качестве доказательства приводят информацию о наличии у него счетов в грузинских банках, сообщил адвокат. "Мой подзащитный не был уведомлён о возбуждении уголовного дела, уведомления нет и в деле. Доказательств попытки скрыться нет, так же как нет документа об объявлении в розыск. Прокурор сослался на тайну следствия и не пояснил, где эти документы", – рассказал Валявский.

С момента возбуждения уголовного дела до момента задержания прошло два дня, отметил адвокат. По его словам, следователь ходатайствовал об аресте, поскольку у Пивоварова нет постоянного места жительства в Краснодаре, он может скрыться и "продолжит заниматься деятельностью, направленной против основ конституционного строя и безопасности". Защита попросила суд приобщить к делу договор аренды квартиры, в которой Пивоваров может отбывать домашний арест, собственник находился в зале суда, сообщил Валявский. По его словам, судья проигнорировал договор аренды, посчитав его подозрительным, при этом не допросил владельца жилого помещения и отказал в заключении под домашний арест.

В отношении Пивоварова нарушена статья 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод о праве на свободу и личную неприкосновенность. Он взят под стражу по надуманным обстоятельствам, полагает Валявский. При этом адвокат указал на то, что в деле нет доказательств умысла Пивоварова скрыться, кроме того он ранее не судим и вел активную политическую деятельность.

"Единственное доказательство намерения скрыться – отсутствие обратных билетов. Документ, который, по мнению следствия, свидетельствует о намерении Пивоварова скрыться, – это справка оперативного сотрудника", – сообщил Валявский. По его словам, суд также отказал в ходатайстве о признании протокола задержания недействительным, поскольку в нем нет мотивов и оснований для задержания.

За сутки за Андрея Пивоварова поручились 50 человек, в том числе муниципальные депутаты, политики и журналисты Владимир Кара-Мурза, Евгений Ройзман, Илья Азар, Борис Вишневский, Илья Пономарев, сообщила бывший координатор "Открытой России"* Татьяна Усманова.

Пивоваров считает, что уголовное преследование связано с его намерением участвовать в выборах в Госдуму, об этом он заявил вовремя перерыва, когда суд удалился в совещательную комнату. "Почти все независимые кандидаты, которые планировали участвовать в выборах, под арестом", – отметил Пивоваров. По его словам, в аэропорту Пулково он прошел таможенный контроль, однако у ФСБ, таможенников, авиакомпании претензий не возникло, что, по его мнению, свидетельствует о том, что он не был в розыске на момент задержания.

Напомним, что 27 мая совет "Открытой России"* сообщил о ликвидации организации с целью обезопасить своих сторонников от уголовного преследования.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на странице "Преследование активистов".

* – деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.