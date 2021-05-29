29 мая 2021, 13:25

Руководство дагестанской больницы заподозрено в махинациях в трудоустройством

Бывший главный врач и начальница отдела кадров Гергебильской центральной районной больницы подозреваются в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге после трудоустройства фиктивной сотрудницы, сообщили сегодня следователи.

По версии следствия, бывший главврач больницы по просьбе начальницы отдела кадров принял на работу фиктивную сотрудницу. Начисления зарплаты на нее по подложным документам были оформлены на счет начальницы отдела кадров. С 2018 по 2020 годы последняя получила за фиктивную сотрудницу свыше 280 тысяч рублей, причинив бюджету больницы крупный материальный ущерб, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Бывший главный врач и начальница отдела кадров больницы в зависимости от роли каждого подозреваются в служебном подлоге, злоупотреблении должностными полномочиями, крупном мошенничестве, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что главный врач Агульской центральной районной больницы заподозрен в мошенничестве и служебном подлоге после хищения зарплаты фиктивной сотрудницы. По версии следствия, он похитил 550 тысяч рублей, сообщил Следком 13 мая.

Примечание:

"Дагестанский чиновник заподозрен в злоупотреблении полномочиями", "Следком сообщил детали дела ректора Дагестанского медуниверситета", "Инспектор ДПС и двое жителей Каспийска обвинены в махинациях с ОСАГО".

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