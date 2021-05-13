Проходная Агульской центральной районной больницы. Фото пресс-службы МУФТИЯТа РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН https://muftiyatrd.ru/content/imam-agulskogo-rayona-ahmad-garunov-vstretilsya-s-pacientami-centralnoy-rayonnoy-bolnicy

13 мая 2021, 12:58

Главврач дагестанской больницы заподозрен в хищении бюджетных денег

Главный врач Агульской центральной районной больницы заподозрен в мошенничестве и служебном подлоге после хищения зарплаты фиктивной сотрудницы.

По версии следствия, в 2017 году главврач поручил главной медсестре включить в табель учета рабочего времени женщину, которая фактически в больнице не работала. На основании документов с ложными сведениями больнице с ноября 2017 года по октябрь 2020 года были перечислены 550 тысяч рублей, предназначенные для выплат зарплаты и отпускных на эту штатную единицу. Эту сумму подозреваемый похитил и распорядился ею по своему усмотрению, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении главврача больницы возбуждено дело о мошенничестве и служебном подлоге (ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 292 УК России), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте заведующая детсадом в Каспийске была заподозрена в мошенничестве и хищении 3,2 миллиона рублей. По данным следствия, она фиктивно трудоустроила четырех жительниц Каспийска и получала за них заработную плату.

Примечание:

"Дагестанский чиновник обвинен в махинациях с землей", "Дагестанский суд назначил реальные сроки по делу о хищении 39 миллионов", "Сотрудники соцзащиты в Дагестане заподозрены в хищении пособий для многодетных".

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