Главврач дагестанской больницы заподозрен в хищении бюджетных денег

13 мая 2021, 12:58

Главный врач Агульской центральной районной больницы заподозрен в мошенничестве и служебном подлоге после хищения зарплаты фиктивной сотрудницы.

По версии следствия, в 2017 году главврач поручил главной медсестре включить в табель учета рабочего времени женщину, которая фактически в больнице не работала. На основании документов с ложными сведениями больнице с ноября 2017 года по октябрь 2020 года были перечислены 550 тысяч рублей, предназначенные для выплат зарплаты и отпускных на эту штатную единицу. Эту сумму подозреваемый похитил и распорядился ею по своему усмотрению, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении главврача больницы возбуждено дело о мошенничестве и служебном подлоге (ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 292 УК России), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте заведующая детсадом в Каспийске была заподозрена в мошенничестве и хищении 3,2 миллиона рублей. По данным следствия, она фиктивно трудоустроила четырех жительниц Каспийска и получала за них заработную плату.