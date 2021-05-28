Колония. Фото: Елена Синеок, ЮГА.ру

28 мая 2021, 19:30

Уголовник сбежал из колонии в Адыгее

Разыскивается осужденный за грабеж, сбежавший из колонии-поселения в Адыгее, сообщило УФСИН.

По данным республиканского управления Федеральной службы исполнения наказаний, сбежал уроженец Севастополя, отбывавший наказание в колонии-поселении №6. Ведется его розыск, передал сегодня "Интерфакс".

Обстоятельства побега в публикации не раскрываются. Отметим, что еще один побег заключенного произошел в республике в сентябре 2020 года. По данным следствия, сотрудник колонии в нарушение инструкций пропустил одного из осужденных в промзону исправительной колонии, а вечером не подсчитал число заключенных. Сбежавший вскоре был задержан, сотрудника колонии обвинили в халатности, передало 5 февраля на своем сайте республиканское управление Следкома.

"Кавказский узел" также сообщал, что одним из наиболее резонансных на юге России за последнее время стал массовый побег из дагестанской колонии в сентябре 2020 года. Заключенные сделали подкоп из колонии №2, расположенной в поселке Шамхал под Махачкалой, задержали их уже в Калмыкии. Младший инспектор группы надзора отдела безопасности в дагестанской колонии был заподозрен в халатности, а его коллега из Центра трудовой адаптации осужденных - в превышении полномочий. Генпрокуратура провела в колонии проверку и выявила нарушения в оперативно-розыскной деятельности и воспитательной работе с осужденными.

В Ростовской области сотрудники СИЗО два месяца не замечали побег обвиняемого в краже волгоградца, вместо которого в камере оказался его земляк. Последний согласился на эту аферу из-за карточного долга. Оба жителя Волгоградской области были задержаны. Человек, который подменил заключенного, в ноябре 2020 года был приговорен к двум годам лишения свободы.

Примечание:

"Следком заявил о задержании пособника беглых заключенных в Дагестане", "Силовик в Ростове-на-Дону обвинен в избиении задержанного", "Замначальника отдела полиции в Шахтах задержан по делу о взятках".

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