Пользователи соцсети сообщили об ущербе после града в Кабардино-Балкарии

23 мая 2021, 08:16

Крупный град в селе в Зольском районе повредил крыши домов, сельхозпостройки и автомобили, сообщили пользователи Instagram. Они призвали власти установить противоградовые системы.

В селе Каменномостское 22 мая прошел крупный град, сообщили пользователи соцсети Instagram.

На странице сообщества goloskbr, насчитывающего 101 тысячу подписчиков, опубликовано фото, на котором пользователь демонстрирует на ладони градины величиной с мячики для гольфа. "Град в селении Каменномостское", - говорится с аннотации к фото. По данным на 8.10 мск сегодня пользователи оставили 127 комментариев.

На странице сообщества patriot_nalchik, насчитывающем 193 тысячи подписчиков, также опубликованы фото последствий града. На одной из них показана машина с пробоинами от града на заденем стекла, у машина разбиты фары. По данным на 8.10 мск сегодня пользователи оставили 99 комментариев.

Авторы комментариев сообщили о разрушениях крыш домов и повреждении автомобилей.

"К сожалению, папина "Газель" пострадала, и крыша, и коровник тоже", - написала ponezhka_nails в сообществе goloskbr.

"Наша крыша вся в дырочках", - отметила _umm.imran_.

"Все село градом не засыпало. Половина пострадала", - написал ast_gubzhokov в сообществе patriot_nalchik.

Пользователи соцсети призвали установить противоградовые пушки.

"Нужны установки в Каменномостском или Хабазе , а то всегда у нас такое", - отметил kemal_m07.

В Кабардино-Балкарии на защиту от града в этом году направят 25 миллионов рублей, что на 3 миллиона рублей больше, чем в 2020 году, сообщил 2 мая со ссылкой на министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасана Сижажева "РИА КБР". Министр отметил, что в республике "действует 32 противоградовых пункта воздействия". «В текущем году рассчитываем на установку еще одного дополнительного пункта – на границе Чегемского и Баксанского районов - в селе Кишпек", - сказал Сижажев.

"Когда уже установят эти пушки. Вроде оповещали всех, якобы деньги выделены скоро вот вот установят", - написал abrek_ayast_gubzhokov.

"Где средства, выделенные на противоградовую систему? В карманах у чиновников, а на обычных людей, которые зарабатывают своим трудом, им наплевать", - написал _anatolevna_1976.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2020 года пользователи соцсетей пожаловались, что власти ряда населенных пунктов Кабардино-Балкарии не реагируют на паводки, водой после проливных дождей затопило поля и жилые дворы, размыло улицы, жители понесли материальный ущерб.