Град в Каменномостском. Скриншот сообщения в сообществе goloskbr соцсети Instagram. https://www.instagram.com/p/CPLmlfmNrYp/

23 мая 2021, 08:16

Пользователи соцсети сообщили об ущербе после града в Кабардино-Балкарии

Крупный град в селе в Зольском районе повредил крыши домов, сельхозпостройки и автомобили, сообщили пользователи Instagram. Они призвали власти установить противоградовые системы.

В селе Каменномостское 22 мая прошел крупный град, сообщили пользователи соцсети Instagram.

На странице сообщества goloskbr, насчитывающего 101 тысячу подписчиков, опубликовано фото, на котором пользователь демонстрирует на ладони градины величиной с мячики для гольфа. "Град в селении Каменномостское", - говорится с аннотации к фото. По данным на 8.10 мск сегодня пользователи оставили 127 комментариев.

На странице сообщества patriot_nalchik, насчитывающем 193 тысячи подписчиков, также опубликованы фото последствий града. На одной из них показана машина с пробоинами от града на заденем стекла, у машина разбиты фары.  По данным на 8.10 мск сегодня пользователи оставили 99 комментариев.

Авторы комментариев сообщили о разрушениях крыш домов и повреждении автомобилей.

"К сожалению, папина "Газель" пострадала, и крыша, и коровник тоже", - написала ponezhka_nails в сообществе goloskbr.

"Наша крыша вся в дырочках", - отметила _umm.imran_.

"Все село градом не засыпало. Половина пострадала", - написал ast_gubzhokov в сообществе  patriot_nalchik.

Пользователи соцсети призвали установить противоградовые пушки.

"Нужны установки в Каменномостском или Хабазе , а то всегда у нас такое", - отметил kemal_m07.

В Кабардино-Балкарии на защиту от града в этом году направят 25 миллионов рублей, что на 3 миллиона рублей больше, чем в 2020 году, сообщил 2 мая со ссылкой на министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасана Сижажева "РИА КБР". Министр отметил, что в республике "действует 32 противоградовых пункта воздействия". «В текущем году рассчитываем на установку еще одного дополнительного пункта – на границе Чегемского и Баксанского районов - в селе Кишпек", - сказал Сижажев. 

"Когда уже установят эти пушки. Вроде оповещали всех, якобы деньги выделены скоро вот вот установят", - написал abrek_ayast_gubzhokov.

"Где средства, выделенные на противоградовую систему? В карманах у чиновников, а на обычных людей, которые зарабатывают своим трудом, им наплевать", - написал _anatolevna_1976.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2020 года пользователи соцсетей пожаловались, что власти ряда населенных пунктов Кабардино-Балкарии не реагируют на паводки, водой после проливных дождей затопило поля и жилые дворы, размыло улицы, жители понесли материальный ущерб.

Примечание:

"Трасса в Приэльбрусье перекрыта после схода селя", "Восстановлено движение в зоне паводка на реке Баксан", "Дорожники перешли на круглосуточный режим работы в Кабардино-Балкарии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

23 мая 2021, 10:19

23 мая 2021, 09:14

23 мая 2021, 07:04

23 мая 2021, 05:50

  • 1 Грузия приступила к выводу войск из Афганистана

    Первым подразделением, которое вернулось в Грузию из Афганистана, стала 3-я пехотная бригада. Военные несли службу на базе "Мармал" в Мазари-Шарифе в рамках миссии "Решительная поддержка" под эгидой НАТО.

23 мая 2021, 04:52

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи