Европейский парламент призвал Турцию признать геноцид армян

19 мая 2021, 22:04

Европарламент призывает Турцию признать геноцид армян в Османской империи для дальнейшего примирения двух народов.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 20 государств, в том числе Россия. Турецкие власти не считают события 1915 года геноцидом, указано в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи".

Европейский парламент считает, что признание Турцией геноцида армян продолжит путь к примирению двух народов. Об этом говорится в докладе Европарламента по Турции, который был одобрен сегодня депутатами на пленарной сессии в Брюсселе.

"Депутаты также вновь призывают Турцию признать геноцид армян, что проложило бы путь к подлинному примирению между турецким и армянским народами", - отмечается в докладе, который цитирует ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал, что 6 мая депутаты латвийского парламента приняли декларацию о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи. 24 апреля геноцид армян признал президент США Джо Байден, что вызвало международный резонанс, несмотря на то что еще в 2019 году это же сделала Палата представителей Конгресса США. Премьер-министр Армении Никол Пашинян счел заявление Байдена восстановлением исторической справедливости, жители Еревана совершили шествие к американскому посольству в знак благодарности. В свою очередь, МИД Турции назвал заявление президента США о геноциде популизмом, а Баку обвинил американского лидера в искажении исторической правды. За заявлением американского президента стоит желание США укрепить позиции на Южном Кавказе, но серьезного влияния на отношения с Азербайджаном это не окажет, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".