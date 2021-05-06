Сейм Латвии признал геноцид армян

06 мая 2021, 14:11

Депутаты латвийского парламента приняли сегодня декларацию о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи. Документ стал результатом дискуссии между историками, отметила пресс-служба сейма.

"Кавказский узел" писал, что 24 апреля президент США Джо Байден признал геноцид армян. Это вызвало международный резонанс, несмотря на то что еще в 2019 году это же сделала Палата представителей Конгресса США. Премьер-министр Армении Никол Пашинян счел заявление Байдена восстановлением исторической справедливости, жители Еревана совершили шествие к американскому посольству в знак благодарности. В свою очередь, МИД Турции назвал заявление президента США о геноциде армян популизмом, а официальный Баку обвинил американского лидера в искажении исторической правды. За заявлением американского президента стоит желание США укрепить позиции на Южном Кавказе, но серьезного влияния на отношения с Азербайджаном это не окажет, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 20 государств, в том числе Россия. Турецкие власти не считают события 1915 года геноцидом, указано в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи".

Парламент Латвии принял декларацию о геноциде армян в Османской империи, почтил память всех жертв геноцида и отдал дань памяти выжившим, сообщила пресс-служба латвийского сейма. В сообщении поясняется, что Латвия осуждает все преступления против человечности и считает себя обязанной признавать такие преступления, чтобы предотвратить их повторение.

Декларация была подготовлена парламентским комитетом по иностранным делам с привлечением дипломатов и историков. Депутаты Европарламента также считают, что открытая и свободная дискуссия по историческим вопросам неразрывно связана с развитием здоровых и зрелых демократий, отмечается в сообщении.

Юридических последствий признание геноцида армян иметь не может, указал сейм Латвии. "Признать это или нет - вопрос политического выбора. А это непростое дело. Геноцид - это худшее преступление против человечности без срока давности. Мы знаем, что такое преступления против человечности, и важно не забывать, что другие страны имеют такой же опыт", - приводятся слова председателя парламентской комиссии по иностранным делам Ричарда Коля в публикации на сайте сейма Латвии, переведенной с латышского "Кавказским узлом".

За принятие резолюции о признании и осуждении геноцида армян проголосовали 58 депутатов, против были 11, воздержались 7, сообщил посол Армении в Латвии, Литве и Эстонии Тигран Мкртчян на своей странице в Facebook. По его словам, инициаторами осуждения геноцида армян стали три латвийские парламентские силы ("Новые консерваторы", "Да - развитию" и "Согласие").

Сегодняшнее решение сейма Латвии "имеет большое значение для армянского народа", написал Мкртчян в публикации, переведенной с армянского корреспондентом "Кавказского узла".

Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".