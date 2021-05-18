Активист на пикете в Волгограде потребовал освободить Платошкина

18 мая 2021, 11:54

Волгоградский активист Михаил Матвеев провел одиночный пикет с требованием освободить лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, обвиненного в распространении фейков о коронавирусе и подготовке массовых беспорядков. Некоторые горожане поддержали активиста.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Матвеев уже проводил ранее акции с требованием освободить Николая Платошкина. Одна из таких прошла 27 февраля. Одиночный пикет проходил на пересечении улиц Симонова и 8-й Воздушной Армии. Активист более часа стоял с плакатом, на котором был портрет Николая Платошкина и сведения о нем.

Основатель движения "За новый социализм" Николай Платошкин с 4 июня 2020 года находится под домашним арестом. Правозащитный центр "Мемориал"* включил Платошкина в список политзаключенных, поскольку считает эти обвинения безосновательными и политически мотивированными. В Волгограде неоднократно проходили акции, участники которых требовали освободить Николая Платошкина и других политзаключенных.

Матвеев провел одиночный пикет с 9 до 10 утра в Дзержинском районе Волгограда у рынка "Олимпия". Он держал плакат "Свободу Платошкину! Сталинград за вас!".

По словам Матвеева, сегодня в Гагаринском суде Москвы пройдет заседание по делу Платошкина. "Я требую немедленно освободить в зале суда Николая Платошкина, обвиненного по двум совершенно надуманным статьям. Первая - это якобы склонение к массовым мероприятиям с применением оружия, вторая - представление лживых высказываний. В пору пандемии было предположение Николая Николаевича, что это делается специально, но наши правоохранительные органы и судебная система решили, что это высказывание было негативным по отношению к правительству. Требую справедливости", - сказал он.

Активист отметил, что своим пикетом хочет поддержать не только Платошкина, "но и других людей, незаконно обвиненных и привлеченных к уголовной ответственности".

По мнению Матвеева, одиночные пикеты - это "капля в море", но люди, проходя мимо, интересуются, больше узнают об арестованных активистах.

Прохожие по-разному реагировали на пикет, некоторые высказали негативные оценки в адрес оппозиционеров. Другие поддержали активиста, передала корреспондент "Кавказского узла".

Продавец цветов Ольга отметила, что положительно относится к акции. "За кого он стоит - не знаю. Но знаю, что имеет право...", - сказала она. Женщина отметила, что место для пикета выбрано немноголюдное. "Надо, наверное, в центре с плакатами стоять", - добавила Ольга.

Волгоградец Евгений, работающий менеджером, отметил, что слышал о Платошкине. "Не знаю точно, за что там его судят, но слышал, что обвинение надуманное. Сейчас посадить человека ничего не стоит. Не могу сказать политзаключенный он или нет, с делом его не знаком", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Мужчина усомнился в том, что такими акциями можно чего-то добиться. "Но показывать людям свою позицию надо, иначе мы просто перестанем быть обществом. А вообще-то капля камень точит - чем больше активных людей, тем больше надежды на перемены", - считает Евгений.

"Что толку тут стоять? - высказалась пенсионерка Лидия Григорьевна. - Все Путин им мешает: то сажает не тех, то ни за что. Сейчас строго надо смотреть. А то ходят без присмотра, а потом школы взрывают".

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.