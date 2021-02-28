Михаил Матвеев на пикете. Фото предоставлено Михаилом Матвеевым.

28 февраля 2021, 04:50

Волгоградский активист потребовал освободить Платошкина

Михаил Матвеев провел одиночный пикет в Волгограде, на котором потребовал освободить основателя движения "За новый социализм" Николая Платошкина, находящегося под домашним арестом по обвинению в распространении фейков о коронавирусе и подготовке массовых беспорядков.

Как писал "Кавказский узел", основатель движения "За новый социализм" Николай Платошкин с 4 июня 2020 года находится под домашним арестом. Правозащитный центр "Мемориал"* включил Платошкина в список политзаключенных, поскольку считает эти обвинения безосновательными и политически мотивированными. В Волгограде неоднократно проходили акции, участники которых требовали освободить Николая Платошкина и других политзаключенных. Так, это требование озвучили участники серии одиночных пикетов 7 февраля. На пикете 14 февраля Михаил Матвеев назвал обвинение, предъявленное Платошкину, абсурдным.

Член волгоградского отделения движения "За новый социализм" Михаил Матвеев провел 27 февраля пикет с требованием освободить основателя движения Николая Платошкина. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал сам Матвеев.

По его словам, он вышел на пикет на пересечении улиц Симонова и 8-й Воздушной Армии, где простоял с 14.30 до 15.45 мск с плакатом, на котором был портрет Николая Платошкина и сведения о нем.

«Басманный суд опять продлил ещё на месяц домашний арест Николаю Платошкину без права прогулок до 2 апреля. И это несмотря на то, что Платошкин находится в данное время в стационаре на реабилитации после перенесённого коронавируса и поражения лёгких на 75%. Это произвол судебной системы. Требую закрыть сфальсифицированное уголовное дело», - сказал Матвеев.

Он отметил, что сотрудников полиции на месте проведения пикета не было, прохожие интересовались делом Платошкина. «Подошли несколько женщин, один молодой человек. Расспрашивали, кто это и почему надпись "Свободу Платошкину". Вкратце рассказал, что Платошкин уважаемый человек в образовательной и дипломатической сферах. По доносу сфабриковано абсурдное уголовное дело. Одна из прохожих сказала, что очень хорошо знает Николая Николаевича как яркую политическую фигуру левого толка и поддерживает социалистическую идею», - добавил Матвеев.

Примечание:

"Жители Волгограда потребовали наказать организаторов флешмоба на Мамаевом кургане", "Краснодарский Центр национальных культур отметился роликом в поддержку Путина", "Координатор волгоградского штаба Навального пожаловался на плохие условия в спецприемнике".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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