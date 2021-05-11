Верующие в мечети. Фото Нины Зотиной, Юга.ру

11 мая 2021, 21:00

Власти Карачаево-Черкесии объявили выходной на Ураза-байрам

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ о нерабочем дне 13 мая в связи с праздником Ураза-байрам.

Как писал "Кавказский узел", руководство Чечни объявило три выходных в связи с празднованием Ураза-байрама, а власти Дагестана - два дня. В Кабардино-Балкарии выходным объявлено только 13 мая.

Праздник Ураза-байрам в этом году выпадает на 13 мая, сообщило ДУМ России. Месяц Рамадан начался 13 апреля. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Закят аль-фитр (милостыню нуждающимся мусульманам) и каффарат (искупительное действие за нарушение поста) должны выплачивать все верующие. Закят выплачивается в последний день месяца поста Рамадан, до начала разговения. Каффарат верующий должен выплатить за пропущенный по тем или иным причинам день поста. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справочные материалы о Рамадане и празднике окончания поста Ураза-байраме и закяте.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 13 мая нерабочим днем в республике в связи с празднованием Ураза-байрам в соответствии с ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" и обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии, следует из указа главы региона, опубликованного на его официальном сайте.

При необходимости предприятия могут работать в этот день, однако работа 13 мая должна быть компенсирована предоставлением другого дня отдыха, говорится в указе. "Предоставить органам местного самоуправления, администрациям предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности право организовать в этот день работу с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих", - процитировал "Интерфакс" текст документа.

Примечание:

"ДУМ Адыгеи и Кубани установил минимальный размер закят аль-фитра", "Месяц Рамадан обострил вопрос ограничений по работе кафе и банкетных залов в Дагестане", "Анонс пропускного режима в Чечне встревожил пользователей соцсети".

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