Чиновник Минспорта Ингушетии заподозрен в растрате 930 тысяч

Сотрудник Министерства спорта Ингушетии присвоил деньги, выделенные на проведение Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа, предположило сегодня следствие.

Более 930 тысяч рублей, выделенных на организацию Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Дагестане, потрачены сотрудником Минспорта Ингушетии.

Факт растраты установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ингушетии и регионального управления ФСБ. Чиновник Минспорта Ингушетии подготовил платежные ведомости, в которые внес ложные сведения о расходовании более 1,5 миллиона рублей, выделенных для проведения Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в 2015 году в Махачкале, сообщило сегодня МВД Ингушетии на своем сайте.

45-летний чиновник присвоил 932 тысячи рублей, предположили полицейские. Ведется расследование уголовного дела о присвоении или растрате, сообщило сегодня РИА "Новости".

О задержании сотрудника Минспорта или избрании в отношении него меры пресечения в сообщении полиции Ингушетии не говорится.

Часть 3 статьи 160 УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы.

На сайте Минспорта Ингушетии на 15.40 мск 7 мая не содержится комментариев относительно уголовного преследования чиновника.

Как писал "Кавказский узел", Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа ежегодно проводится в регионах СКФО с 2010 года, до 2015 года он назывался "Кавказские игры". Первый фестиваль в 2010 году прошел в районном центре Хабез в Карачаево-Черкесии.

В 2020 году Фестиваль культуры и спорта прошел в Чечне, победу на нем одержала чеченская сборная, проинформировало ИА "Чечня сегодня" 27 октября 2020 года.