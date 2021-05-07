07 мая 2021, 16:11

Чиновник Минспорта Ингушетии заподозрен в растрате 930 тысяч

Сотрудник Министерства спорта Ингушетии присвоил деньги, выделенные на проведение Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа, предположило сегодня следствие.

Более 930 тысяч рублей, выделенных на организацию Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Дагестане, потрачены сотрудником Минспорта Ингушетии.

Факт растраты установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ингушетии и регионального управления ФСБ. Чиновник Минспорта Ингушетии подготовил платежные ведомости, в которые внес ложные сведения о расходовании более 1,5 миллиона рублей, выделенных для проведения Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в 2015 году в Махачкале, сообщило сегодня МВД Ингушетии на своем сайте.

45-летний чиновник присвоил 932 тысячи рублей, предположили полицейские. Ведется расследование уголовного дела о присвоении или растрате, сообщило сегодня РИА "Новости".

О задержании сотрудника Минспорта или избрании в отношении него меры пресечения в сообщении полиции Ингушетии не говорится.

Часть 3 статьи 160 УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы.

На сайте Минспорта Ингушетии на 15.40 мск 7 мая не содержится комментариев относительно уголовного преследования чиновника.

Как писал "Кавказский узел", Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа ежегодно проводится в регионах СКФО с 2010 года, до 2015 года он назывался "Кавказские игры". Первый фестиваль в 2010 году прошел в районном центре Хабез в Карачаево-Черкесии.

В 2020 году Фестиваль культуры и спорта прошел в Чечне, победу на нем одержала чеченская сборная, проинформировало ИА "Чечня сегодня" 27 октября 2020 года.

Примечание:

"Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа собрал более 850 участников", "Северная Осетия стала победителем фестиваля культуры и спорта народов Кавказа", "Следствие связало дела об убийстве Эльджаркиева и крупном хищении в Ингушетии".

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