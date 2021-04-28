Открылись трассы и канатные дороги курорта "Эльбрус"

28 апреля 2021, 13:32

"Эльбрус" сегодня полностью возобновил работу после связанного с непогодой перерыва, сообщила администрация курорта. Зимний сезон на "Эльбрусе" продлен на все майские праздники.

"Кавказский узел" писал, что 26 апреля канатные дороги и горнолыжные трассы курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии были временно закрыты из-за сильного ветра и снегопада. 27 апреля работа курорта частично возобновилась.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус - патриарх Кавказских гор", подготовленной "Кавказским узлом".

Все горнолыжные трассы и канатные дороги курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии с сегодняшнего дня открыты для посещения после вынужденного перерыва в связи с непогодой, со ссылкой на администрацию курорта. передал сегодня "Интерфакс".

"Погода прекрасная, все трассы открыты. 28 апреля Эльбрус продолжает радовать всех, кто любит кататься", - говорится в сегодняшней публикации на официальной странице курорта в Instagram.

Зимний сезон 2021 года на "Эльбрусе" продлен на все майские праздники. "Количество снега на склонах сейчас позволяет готовить ратраками все трассы от Гара-Баши до поляны Азау", - сообщила администрация "Эльбруса". С 4 по 8 мая на склонах Эльбруса пройдёт ежегодный фестиваль Red Fox Elbrus Race, при этом на горнолышных трассах не будет вводиться никаких ограничений. Для въезда на территорию Кабардино-Балкарии не требуется наличие результатов тестов на коронавирус, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте курорта 26 апреля.