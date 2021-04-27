Курорт "Эльбрус" возобновил работу

27 апреля 2021, 11:03

Часть трасс и канатных дорог на курорте "Эльбрус" открылись для туристов, остальные остаются закрытыми в связи с плохой видимостью, сообщила сегодня администрация курорта.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 апреля канатные дороги и горнолыжные трассы курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии были временно закрыты из-за сильного ветра и снегопада.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус - патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

Курорт "Эльбрус" частично возобновил работу на фоне непогоды, сообщила администрация курорта. "На данный момент на Эльбрусе открыты трассы и работают канатные дороги до станции Мир. О работе канатной дороги до Гарабаши будет объявлено по факту. На данный момент погодные условия не позволяют открыть её для подъёма туристов", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на странице администрации в Instagram.

На Эльбрусе сохраняется облачная погода, видимость на склонах местами ограничена, подчеркивается в публикации.

Напомним, что спасатели около недели ведут поиски пропавших на Эльбрусе альпинистов. Речь идет о мужчине и женщине, которые последний раз выходили на связь 17 апреля. 26 апреля спасатели приостановили их поиски из-за плохих погодных условий.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня прогнозируется переменная облачность, температура воздуха составит -3 градуса, скорость ветра – до 2 метров в секунду. В ночь на 28 апреля ожидаются слабые осадки в виде дождя и снега при температуре воздуха -4 градуса. Скорость ветра останется прежней. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.