Cклоны Эльбруса. Скриншот сообщения канала СК РПСО МЧС России https://www.instagram.com/p/COGgF1YHsXv/

26 апреля 2021, 12:48

Курорт "Эльбрус" закрыт из-за снегопада

Канатные дороги и горнолыжные трассы курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии временно закрыты из-за сильного ветра и снегопада. Восхождение на Эльбрус опасно из-за сильного гололеда на вершине, сообщила сегодня администрация курорта.

Как писал "Кавказский узел", курорт "Эльбрус" 21 апреля был закрыт из-за погодных условий – сильного снега и ветра. Республиканское МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах высотой более 2000 метров. 

Курорт "Эльбрус" 26 апреля закрыт по погодным условиям, сообщила сегодня администрация курорта. "Зима не отступает. На горе сильный ветер, идет снег, отсутствует видимость", - привел сообщение администрации "Интерфакс". 

В горах Кабардино-Балкарии выше 2000 метров с 26 по 27 апреля лавиноопасно, сообщило сегодня МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Зимний сезон - 2021 на Эльбрусе продлён на все майские праздники, сообщила сегодня администрация курорта. "Количество снега на склонах сейчас позволяет готовить ратраками все трассы от Гара-Баши до поляны Азау", - отмечается в сообщении в Instagram-аккаунта курорта "Эльбрус". 

При этом руководство курорта предостерегло от восхождений на вершину. "Майские праздники традиционно открывают сезон альпинизма на Эльбрусе. Однако в этом году состояние маршрута восхождения очень плохое, в месте прохождения тропы открыты длинные участки голого льда. Таким образом, обычно технически не сложное восхождение в данный момент является исключительно опасным для жизни. Настойчиво рекомендуем всем желающим совершить восхождение на Эльбрус консультироваться о состоянии маршрута в МЧС и не подвергать свою жизнь опасности", - говорится в публикации в Instagram курорта. 

На 12:20 мск публикация набрала 224 отметки "нравится", возможность комментирования ограничена.

Напомним, с 23 апреля ведутся поиски двух альпинистов, которые не вышли на связь в назначенный срок 21 апреля. Поиски осложняются сильным ветром. 25 апреля спасатели, которые идут по предполагаемому маршруту альпинистов, остановились на высоте 3800 метров.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус - патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега, температура воздуха составит -2 градуса, скорость ветра — до 2 метров в секунду. В ночь на 27 апреля также ожидается снег, температура воздуха и скорость ветра останутся прежними. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Сноубордист получил травму при сходе лавины в Кабардино-Балкарии",  "Строительство трасс и канатных дорог на "Эльбрусе" оценено в 5,7 миллиарда", "Два альпиниста пропали на Эльбрусе".

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