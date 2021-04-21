21 апреля 2021, 14:27

Курорт "Эльбрус" закрыт в связи с непогодой

Трассы и канатные дороги курорта "Эльбрус" закрыты из-за сильного снегопада и ветра, сообщила сегодня администрация курорта. В горах Кабардино-Балкарии сохраняется опасность схода лавин, проинформировало МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля курорт "Эльбрус" был закрыт по погодным условиям, туристам также не рекомендовали прогулки по горным тропам, 14 апреля курорт возобновил работу.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии 21 апреля закрыт по погодным условиям, трассы и канатные дороги не работают, сообщила администрация курорта. "На склонах снегопад и отсутствует видимость. Сильный ветер, возможно ухудшение погоды", — говорится в сообщении в Instagram курорт, размещенном на официальном сайте.

С 18:00 21 апреля до 18:00 22 апреля 2021 года, в горах Кабардино-Балкарии выше 2000 метров лавиноопасно, проинформировало сегодня республиканское МЧС на своем сайте.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. На "Кавказском узле" опубликована также справка ОАО "Курорты Северного Кавказа".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня днем снег, температура воздуха составит -3 градуса, скорость ветра – до 2 метров в секунду. В ночь на 22 апреля ожидается снег, температура воздуха повысится до -2 градусов, ветер усилится до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Сноубордист получил травму при сходе лавины в Кабардино-Балкарии",  "Строительство трасс и канатных дорог на "Эльбрусе" оценено в 5,7 миллиарда", "Спасатели обнаружили тело туриста из Таганрога на Эльбрусе".

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