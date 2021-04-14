Курорт "Эльбрус" возобновил работу

14 апреля 2021, 11:45

Трассы и канатные дороги курорта "Эльбрус" открыты для туристов, сообщила администрация курорта. В горах Кабардино-Балкарии сохраняется опасность схода лавин, напомнило республиканское МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля курорт "Эльбрус" был закрыт по погодным условиям, туристам также не рекомендовали прогулки по горным тропам.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии сегодня работает в обычном режиме, сообщила администрации курорта. "Сегодня на "Эльбрусе" переменная облачность, видимость хорошая. Работают все канатные дороги. Открыты трассы от Гара-Баши до Азау", - привел "Интерфакс" слова представителя администрации.

В связи с опасностью схода лавин администрация курорта призвала отдыхающих не покидать границ трасс, говорится в сообщении в Instagram курорта.

В горах Кабардино-Балкарии выше 2000 метров 14 и 15 апреля сохраняется лавинная опасность, проинформировало сегодня Управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. На "Кавказском узле" опубликована также справка ОАО "Курорты Северного Кавказа".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня днем осадков не ожидается. Температура воздуха составит -6 градусов, скорость ветра – до 2 метров в секунду. В ночь на 15 апреля ожидается снег, температура воздуха понизится до -9, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.