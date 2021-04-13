Склон на курорте "Эльбрус". Фото пресс-службы курорта http://www.5642-elbrus.ru/

13 апреля 2021, 10:36

Курорт "Эльбрус" приостановил работу в связи с непогодой

Трассы курорта "Эльбрус" закрыты из-за плохих погодных условий, туристам также рекомендуется не гулять по горным тропам, сообщила сегодня администрация курорта.

Как информировал "Кавказский узел", 25 марта курорт "Эльбрус" вернулся к обычному режиму работы после того, как 23 марта был закрыт из-за сильного снегопада и ветра, а также опасности схода лавин.

13 апреля курорт "Эльбрус" закрыт по погодным условиям, пишет сегодня администрация курорта на своей странице в Instagram. "Рекомендуется также воздержаться от прогулок по экологическим тропам Азау - Чегет и Чегет - Поляна Нарзанов", – сказано в сообщении.

К 10.30 мск 13 апреля эта запись на странице курорта "Эльбрус", на которую подписаны около 35,8 тысячи пользователей, набрала 294 отметки "нравится" и семь комментариев. Часть их авторов заявила, что курорт закрылся внезапно. "Ого! У вас зима продолжается. Или это такая зимняя весна! Хорошей погоды! Как же хочется опять покататься, тем более до сих пор столько снега", – написала efremova1311.

При этом 12 апреля администрация отмечала хорошие погодные условия на курорте. "На данный момент на склоне много снега и открыты все трассы", – сказано в записи, опубликованной в Instagram.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. На "Кавказском узле" опубликована также справка ОАО "Курорты Северного Кавказа".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня днем прогнозируется снег. Температура воздуха составит -5 градусов, скорость ветра – до 2 метров в секунду. В ночь на 14 апреля также ожидается снег, температура воздуха понизится до -7, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Альпинисты эвакуированы с Эльбруса", "Строительство трасс и канатных дорог на "Эльбрусе" оценено в 5,7 миллиарда", "Власти отчитались о безопасности туристов в Приэльбрусье".

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