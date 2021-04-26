Спасатели на склонах Эльбруса. Скриншот сообщения канала СК РПСО МЧС России https://www.instagram.com/p/COGgF1YHsXv/

26 апреля 2021, 14:22

Спасатели не нашли пропавших на Эльбрусе альпинистов

Поисковая группа достигла высоты 4200 метров, однако из-за погодных условий на Эльбрусе была вынуждена спуститься ниже, сообщили сегодня спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля спасатели приступили к поискам группы из гида-проводника и женщины-туристки, которые пропали на Эльбрусе. Поиски осложняются сильным ветром, 25 апреля группа спасателей остановилась на высоте 3800 метров

Из-за плохих погодных условий поиски пропавших на Эльбрусе альпинистов сегодня не ведутся. В Приэльбрусье идет проливной дождь, а на Эльбрусе возможен снег, сильный ветер практически сбивает с ног. В такой ситуации вести поиски – значит подвергать риску жизни спасателей, сообщил представитель Эльбрусского поисково-спасательного отряда корреспонденту "Кавказского узла".

Поиски ведут два спасотряда - Эльбрусский и Северо-Кавказский спасотряд, дислоцирующийся в Иноземцево. Предполагаемое место, где могли пропасть альпинисты, несколько раз облетели на вертолете, однако никаких результатов это не дало. Из-за погоды эльбрусские спасатели не смогли достичь даже седловины, рассказал спасатель.

О возобновлении поисков сегодня утром сообщил Северо-Кавказский спасательный отряд. "Ветер поутих. На поляне Эммануэля сильный дождь, на (высоте)  3800 (метров) идет снег. Спасатели выдвинулись по маршруту группы альпинистов", - говорится в сообщении в Stories в Instagram отряда, которое было размещено около 7:00 мск.

Утром группа из шести спасателей отправилась на поиски пропавших, сообщил руководитель Северо-Кавказского спасотряда Владимир Клешнин.. "С утра ветер немного стих, видимость улучшилась, и они отправились по маршруту альпинистов, однако на высоте 4200 метров погода резко испортилась, дует сильный ветер, видимости нет, и они приняли решение вернуться обратно", - рассказал он.

На вопрос, есть ли шансы найти пропавших альпинистов живыми, руководитель отряда сказал, что "чудеса бывают". На маршруте альпинистов есть пещера, и если им удалось укрыться в ней, то они могут спастись. Однако добраться до пещеры спасателям пока не удается, рассказал глава отряда корреспонденту "Кавказского узла".

Основная опасность для альпинистов - переохлаждение, так как в горах температура минусовая, иногда довольно низкая, сообщил Клешнин. Он добавил, что пропавшая альпинистка проходила акклиматизацию перед восхождением.

"Кавказский узел" также писал, что курорт "Эльбрус" сегодня закрыт из-за погодных условий – сильного снега и ветра. Администрация курорта анонсировала работу на майские праздники, однако предостерегла альпинистов от восхождений на Эльбрус из-за сильного гололеда на маршруте.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус - патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега, температура воздуха составит -2 градуса, скорость ветра — до 2 метров в секунду. В ночь на 27 апреля также ожидается снег, температура воздуха и скорость ветра останутся прежними. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Двое альпинистов заблудились на Эльбрусе", "Спасатели обнаружили тело туриста из Таганрога на Эльбрусе", "Сноубордист получил травму при сходе лавины в Кабардино-Балкарии".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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