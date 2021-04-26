Поиски туристов на Эльбрусе приостановлены из-за непогоды

26 апреля 2021, 07:39

Спасатели приостановили поиски двоих пропавших на Эльбрусе альпинистов из-за снегопада. Пользователи Instagram назвали небезопасным восхождение на гору в плохую погоду.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 апреля спасатели приступили к поискам группы из гида-проводника и женщины-туристки, которые пропали на Эльбрусе. Поиски осложняются сильным ветром, сообщил представитель Эльбрусского поисково-спасательного отряда.

Из-за плохой погоды спасатели были вынуждены приостановить поиски пропавших на Эльбрусе альпинистов, написал сегодня на своей странице в Instagram Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России. "Полностью обследован ледник Микельчиран и пик Калицкого, результатов нет. <…> Группа спасателей на 3800 ожидает улучшения погоды, чтобы последовать по предполагаемому маршруту альпинистов", – сказано в сообщении спасателей.

Запись сопровождена видеороликом, на кадрах которого показан отряд спасателей во время поисковых работ в высокогорье. Один из участников пытается отчитаться о результатах поисков, однако из-за сильного ветра его слова неразличимы. Вместе с тем погода в высокогорье на момент съемки видео была солнечной.

Туристка с гидом не выходят на связь со спасателями уже неделю. Поиски были начаты после завершения контрольного срока. Дважды в сутки Эльбрус облетал вертолет МЧС, но визуальный осмотр результатов не дал. Последний раз альпинисты выходили на связь со спасателями 17 апреля, сказано в сюжете телеканала "Мир", опубликованном 25 апреля в Instagram-паблике patriot_kbr.

К 07.35 мск 26 апреля эта запись набрала около 25,2 тысячи просмотров и 16 комментариев. Часть их авторов назвала небезопасным восхождение на гору в непогоду. "Какого черта идти на самоубийство, что они этим хотят доказать?" – задалась вопросом taasheva_ella_kbr_nalchik.

Как писал "Кавказский узел", курорт "Эльбрус" 21 апреля был закрыт из-за погодных условий – сильного снега и ветра. Республиканское МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах высотой более 2000 метров.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус - патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега, температура воздуха составит -2 градуса, скорость ветра — до 2 метров в секунду. В ночь на 27 апреля также ожидается снег, температура воздуха и скорость ветра останутся прежними. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.