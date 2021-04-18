Возобновлены регулярные рейсы из Европы в Кутаиси

18 апреля 2021, 13:23

В аэропорт Кутаиси сегодня прибыл первый после начала пандемии регулярный пассажирский рейс. К лету число авиарейсов в Грузию из других стран планируется увеличить с 70 до 200, сообщило Объединение аэропортов Грузии.

Как писал "Кавказский узел", с 1 февраля власти Грузии сняли ограничения на регулярные авиарейсы, иностранцам разрешили въезжать в Грузию, представив документы о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса. С 1 марта требования были смягчены для граждан Армении, Азербайджана, России, Украины, Казахстана, Белоруссии - им разрешили посещать Грузию, предъявив отрицательный тест на коронавирус.

Из-за пандемии COVID-19 авиасообщение между Грузией и другими странами было полностью приостановлено 21 марта 2020 года, исключение составляли спецрейсы для возвращения на родину своих граждан, а также грузовые, чартерные, гуманитарные и технические рейсов. Попытки возобновить регулярные рейсы предпринимались с середины лета 2020 года, но из-за ухудшения эпидемиологический ситуации запрет неоднократно продлевали. 30 марта грузинское агентство гражданской авиации утвердило график регулярных полетов на лето 2021 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Грузия открывается: как слетать из Москвы в Тбилиси".

Кутаисский международный аэропорт открылся для пассажирских рейсов, сообщил сотрудник пресс-службы Объединения аэропортов Грузии. По его словам, авиакомпания Wizz Air возобновила прямые регулярные рейсы между Грузией и Европой. В частности, в Кутаиси из Вильнюса прибыл первый после начала пандемии рейс.

"Объединение аэропортов Грузии и DMO Imereti организовали раздачу подарков пассажирам первого рейса", - цитирует сегодня сотрудника пресс-службы "ИнтерпрессНьюс".

По словам директора Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе, со 2 мая в аэропорту начнет работать казахская низкобюджетная авиакомпания FlyArystan, которая будет осуществлять прямые авиарейсы между Центральной Азией и Грузией.

При этом без масок входить в терминал аэропорта Кутаиси запрещено. "Пассажиров, у которых будет фиксироваться температура более 37,5, в здание [также] не допустят", - информирует издание со ссылкой на Объединение аэропортов Грузии.

Самолет авиакомпании Wizz Air из Вильнюса прибыл в Кутаиси минувшей ночью. По данным пресс-службы аэропорта, он стал первым регулярным рейсом после начала пандемии. Аэропорт Кутаиси перестал принимать регулярные рейсы 21 марта 2020 года, сообщают "Новости-Грузия".

По данным издания, до пандемии из аэропорта Кутаиси отправлялись рейсы преимущественно лоукостеров, а у Wizz Air там была своя база. Сейчас Wizz Air планирует выполнять из Кутаиси регулярные рейсы в Вильнюс, Варшаву, Ригу и Дортмунд. Планируется, что с июня будут постепенно возобновлены полеты еще в 13 городов Европы.

Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта Кутаиси, на сегодня запланированы отправление рейса Кутаиси – Варшава и прибытие рейса Варшава – Кутаиси компании Wizz Air.

Власти Грузии планируют к лету утроить число международных авиарейсов

Полеты в Грузию летом 2021 года приблизятся к объему 40-45% от числа полетов до пандемии коронавируса, заявил менеджер авиационного развития Объединения аэропортов Грузии Вако Чилашвили. По его словам, сейчас в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их количество увеличится до 200.

"К летнему сезону мы ожидаем возращения к 40-45% от объема полетов до пандемии. Этот показатель выше показателя Европы, так как наш авиационный рынок быстро растет и показал гибкость в плане регенерации", – цитирует сегодня Вако Чилашвили "Sputnik-Грузия".

По словам Чилашвили, в июле на авиарынке Грузии появится немецкий лоукостер Eurowings, также планируется, что в 2021 году в Грузию будет летать украинский лоукостер Bees Airline. "К концу 2021 года на авиарынке Грузии будет представлено до 30 авиакомпаний", – приводит слова Чилашвили издание.

Напомним, на фоне кризиса туристической отрасли из-за пандемии коронавируса власти Грузии решили привлечь в страну состоятельных фрилансеров и работающих на удаленке специалистов со всего мира, что, согласно их планам, поможет поддержать частный бизнес. Туристическая отрасль страны недополучила в 2020 году 1,4 миллиарда долларов из-за ограничений в связи с COVID-19, сообщил в сентябре 2020 года Нацбанк Грузии. В феврале Национальная администрация туризма сообщила, что власти одобрили 1700 заявок от иностранцев на дистанционную работу из Грузии. Условия въезда в страну с 1 февраля изменились, но туристы не спешат воспользоваться возможностью посетить Грузию, указали опрошенные "Кавказским узлом" представители турфирм.

Для граждан России, которые намереваются посетить Грузию, "Кавказский узел" опубликовал специальные справочные материалы "10 советов для российских туристов в Грузии" и "Старина Тбилиси".