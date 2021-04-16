Свидетель Иеговы* из Майкопа задержан по делу об экстремистской организации

16 апреля 2021, 21:39

Житель Майкопа, учредивший 19 лет назад местную религиозную организацию "Свидетелей Иеговы"*, продолжал свою деятельность после ее запрета в 2017 году, утверждает следствие.

"Кавказский узел" писал, что Минюст в апреле 2017 года добился ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в России как экстремистских. Суд заверял, что решение о ликвидации юридических лиц никак не затронет право отдельных верующих исповедовать религию, но на практике оно обернулась волной уголовных дел в отношении сотен Свидетелей Иеговы*. С уголовным преследованием столкнулись десятки Свидетелей Иеговы* на юге России, указано в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?"

Материалы для возбуждения уголовного дела против 46-летнего жителя Майкопа поступили в следственный отдел по особо важным делам из республиканского управления ФСБ. Мужчина, подозреваемый в организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК России) задержан, сообщило сегодня управление СКР по Адыгее.

По информации следствия, подозреваемый с 2002 года был соучредителем местной религиозной организации Свидетелей Иеговы*, зарегистрированной в Минюсте. Деятельность этой организации, как и других региональных организаций Свидетелей Иеговы*, в 2017 году была признана экстремистской и запрещена.

Силовики полагают, что подозреваемый с 2018 года и до момента задержания продолжал руководить деятельностью организации - проводил собрания, координировал выступления на этих собраниях и богослужения, а также занимался "идеологической обработкой" жителей Адыгеи, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте регионального следственного управления.

Судя по видеозаписи, опубликованной ведомством, спецназ ФСБ пришел с обыском в частный дом и изъял некие брошюры. Лицо подозреваемого, как и обложки изъятых печатных изданий, на видео скрыты областью размытия.

Обыски в семье Свидетелей Иеговы* в Майкопе проходили 6 апреля: семью верующих после обыска допросили и отпустили в неизвестном процессуальном статусе, сообщал 13 апреля проект ОВД-Инфо.

Последствия удовлетворения Верховным судом России иска Минюста о запрете в стране организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

*396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.