Выставка кайтагской вышивки проходит в Петербурге на фоне возрождения народного промысла в Дагестане

27 марта 2021, 19:32

Российский этнографический музей проводит выставку уникальной кайтагской вышивки XVIII-XIX веков, которая приобрела мировую известность благодаря сходству с авангардными течениями в живописи. В советское время традиция этой вышивки прервалась и была возрождена в Кайтагском районе Дагестана только в конце ХХ века, сейчас этому мастерству обучены сотни местных жительниц.

Выставка кайтагских вышивок открылась в Российском этнографическом музее 12 марта и продлится до конца мая, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" куратор выставки Евгения Гуляева. "Образцы кайтагской вышивки выставлялись и раньше, но как часть декоративно-прикладного искусства Кавказа или наследия Великого Шелкового пути. Сейчас же вышивка шелковыми нитками по хлопчатобумажному, конопляному и льняному полотну как феномен культуры кайтагской вышивки показывается впервые", – отметила Гуляева.

Образец кайтагской вышивки на выставке "Авангард? Дагестанская традиция!" в Санкт-Петербурге. Март 2021 года. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" пресс-службой Российского этнографического музея.

Выставка подчеркнула мировое значение кайтагской вышивки

В настоящее время по несколько десятков предметов с вышивками хранятся также в разных музеях страны, и еще около 500 предметов вывезено за границу. Коллекция Российского этнографического музея является самой крупной в стране. В отделе фонда Кавказа хранится более 70 предметов с вышивкой, большая часть коллекции (порядка 50 предметов) была привезена в музей кубачинцем Саидом Магомедовым в 1913-1915 годах. "Уникальность коллекции состоит в том, что указаны места, откуда были собраны эти вышивки. Это редкость, в других музеях таких данных нет. Орнаменты на полотнах разнообразные – некоторые из них уникальны и не встречаются среди опубликованных и представленных в коллекциях других музеев", – подчеркнула куратор выставки.

Интерес к кайтагской вышивке появился после того, как в начале ХХ века кубачинцы стали привозить ее на продажу в Москву и Санкт-Петербург, а также вывозили в Европу. Однако широкую известность эта вышивка получила в 1990-е годы, когда английский исследователь Роберт Ченснер вывез из Дагестана большую коллекцию и опубликовал каталог, пояснила Евгения Гуляева.

"С тех пор и началась серия выставок по всему миру – от Сиднея до Стокгольма, от Парижа до Бостона. Цены на изделия выросли, они стали сенсационным открытием для Западной Европы. Искусствоведы за причудливые орнаментальные мотивы, создающие выразительную композицию, стали сравнивать их с картинами художников авангардных течений живописи XX века: абстракционизмом, орфизмом, примитивизмом. Вышивку сопоставляли с творчеством Анри Матисса, Пауля Клее, Жоана Миро. Это сделало кайтагскую вышивку феноменом мирового уровня. Именно потому мы решили назвать нашу выставку "Авангард? Дагестанская традиция!". С одной стороны, это демонстрация мирового значения, а с другой, может привлечь публику, которая меньше интересуется этнографией и больше искусством", – пояснила Евгения Гуляева.

На посещаемости музея сейчас сказываются ограничения, введенные в связи с коронавирусом, указал доктор исторических наук, главный специалист этнографического музея Владимир Дмитриев. "Есть определенный круг людей, которые постоянно посещают выставки музея, следят за происходящими у нас событиями. К тому же, сама представленная выставка очень яркая и хорошая. Поэтому, не сомневаюсь, что выставка будет популярна", – сказал он.

Историк указал на эффектность кайтагских вышивок. "После публикации каталогов в Европе мы получили реакцию от западных искусствоведов, которые начали сравнивать их с рисунками Матисса. Теперь мы ожидаем получить реакцию и в Санкт-Петербурге. Если даже выставка и не подтолкнет к новым исследованиям, то, по крайней мере, создаст определенные представления у публики. Это не то потайное художественное знание, с которым мы часто сталкиваемся, анализируя этнографические элементы. Кайтагская вышивка рассчитана именно на внешнее впечатление, на реакцию от общего дизайна", – отметил главный специалист музея.

Российский этнографический музей регулярно обращается к тематике традиционных кавказских ремесел, отметил Дмитриев. "Мы считаем это нашим долгом. Поэтому примерно раз в год обращаемся к этой проблематике. Но и тема кайтагской вышивки я, предполагаю, не остановится на этой выставке, а будет продолжена. Еще очень много вопросов, на которые предстоит ответить, еще много работы, которая должна быть сделана. Есть две версии происхождения вышивки. По одной, ее появление связано с интенцией народной культуры, по второй – ее рассматривают как некое наследие Великого Шелкового пути. Обе эти версии не противоречат друг другу, но ни первая, ни вторая окончательно не подтверждена", – сказал Владимир Дмитриев корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, подобные выставки могут способствовать сохранению народных промыслов. "Конечно, мы не ожидаем, что сразу после выставки начнутся восстанавливаться этнические традиции. Но если постоянно мы будем "бомбардировать" общественное сознание впечатлениями о художественных промыслах, то это создаст благоприятное поле. Кто-то, посмотрев на экспонаты, может, задумается, что он способен восстановить какие-то традиции. Но процесс восстановления ремесла – это все же непростое дело", – подчеркнул Дмитриев.

Кайтагская вышивка уникальна и связана с магией

Орнамент вышивки является уникальным локальным феноменом, подчеркнула куратор выставки Евгения Гуляева. "В некоторых прослеживается влияние турецких тканей, других восточных стран. Но про большинство такого сказать невозможно. Подобное не встречается ни у ближайших, ни у далеких соседей", – рассказала она.

В 20-30-е годы ХХ века такой вышивкой перестали заниматься, ее возрождение произошло только спустя 70 лет, отметила Гуляева. "Вышивки очень красивые, они впечатляют. Их создание – результат очень кропотливой тонкой работы. Работы выполнялись с разнообразием орнаментальных мотивов и решений. Они просто завораживает своей красотой. Каждый орнамент соответствует определенным действиям. По нашим документам, они обозначены как покрывала на подушки, занавеси на стену, то есть часть парадного интерьера помещений, куда приглашались гости. Но исследователи рассказывают и о том, что полотнами с вышивками закрывали люльку, в них могли заворачивать подарки, приданое, даже покрывали лицо покойного. У нас нет конкретных более точных данных, чтобы понять, какие орнаменты каким действиям соответствуют. Но каждый символ, геометрическая фигура имеет свое значение, обозначает определенные действия в зависимости от контекста", – указала Гуляева.

При большом разнообразии народной вышивки Дагестана кайтагская вышивка является самой оригинальной и одной из старых по происхождению – ее зарождение относят к ХVI веку, отметила кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела этнографии Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Фатима Гаджалова.

"Большей частью кайтагские вышивки представляют собой небольшие прямоугольной или квадратной формы куски хлопчатобумажной ткани, сплошь вышитые цветным некрученым шелком. В вышитых узорах можно различить солярные мотивы, изображения птиц, животных, человека, руки, а также элементы геометрического орнамента. Для вышивания использовались шелковые нити различных оттенков золотистого, коричневого, желтого, красного цветов. Вышивали крупной гладью в сочетании с техникой "вприкреп". Традиции кайтагской вышивки – это яркий пример самобытного и редкого стиля. Подобные вышивки не выявлены у других народов Кавказа и народов, живущих на смежных с ним территориях", – подчеркнула она.

В прошлом кайтагские вышивки наделялись магическими свойствами, их воспринимали как защиту от "злых сил", указал этнограф. "Так, покрывало с вышитым узором, которое накидывалось на люльку, защищало младенца от сглаза. Приданое и подарки невесты, завернутые в вышитый кусок ткани, оберегались символами и знаками, сулили счастье и достаток молодой семье. Во время похоронных обрядов вышивка провожала человека в последний путь. В период такого использования кайтагская вышивка воплощала в себе магически-охранное начало, которое преобладало над утилитарным. Вышивки берегли, их хранили в сундуках и передавали по наследству", – пояснила Фатима Гаджалова.

Вышивка в Дагестане – это женское ремесло, секрет мастерства передавался от матери к дочери, от бабушки к внучке. "Сегодня, глядя на старинные образцы, можно только удивляться трудолюбию и терпению мастериц, которые вкладывали в небольшой кусок недорогой хлопчатобумажной материи с помощью иглы и недорогих шелковых нитей, по сравнению с золотыми нитками, огромное количество труда – физического, труда художественно осмысленного", – рассказала Гаджалова.

Сотни жительниц Кайтагского района обучены традиционной вышивке

Традиция кайтагской вышивки прервалась в 30-е годы ХХ века из-за обесценивания ручного труда, борьбы с архаическими пережитками, отметила Фатима Гаджалова.

"И только в конце двадцатого столетия дагестанские рукодельницы, не оставшиеся равнодушными к произведениям народного искусства, активно стали восстанавливать утраченные секреты старинной вышивки. Большая работа по возрождению и сохранению древнего искусства ведется в Кайтагском районе, в прошлом являвшемся основным местом бытования и производства этих архаичных вышивок. Сегодня при грантовой поддержке мастерицы занимаются их изготовлением. Современные вышитые панно мастерицы представляют на всевозможных фестивалях, ярмарках, выставках, мастер-классах. Это уже своего рода бренд Кайтагского района. Кайтагские вышивки не оставят равнодушными истинных ценителей прекрасного, это восторг и восхищение, удивление и любопытство. Сочетания цветов и оттенков шелковых нитей очень органичны и благородны, необычны знаки и символика кайтагской вышивки. Включив воображение, каждый посетитель выставки может попытаться осмыслить мир человека, жившего более ста лет назад, окунуться в его фантазии, через воплощение которых люди старались окружить себя и свою семью защитой в важных этапах жизни", – сказала Фатима Гаджиева.

Работа по возрождению самобытного народного искусства в Кайтагском районе началась после выхода книги английского ученого Роберта Ченснера о кайтагской вышивке в 1993 году, рассказала руководитель проектов по возрождению Кайтагской вышивки, директор этноцентра "Кайтаги" Зубайдат Гасанова. "Я помню, что, когда еще была маленькой, к нам приезжали кубачинцы, которые обменивали у бабушки изделия с вышивкой на серебряные изделия. Одно из этих украшений бабушка подарила мне. Я тогда даже удивлялась тому, что за эти полотна давали серебряные кольца, браслеты. Бабушка тогда объясняла, что наше искусство высоко ценят. Она хотела обучить вышивке меня, но тогда мне показалось это слишком сложным, и я не увлеклась", – вспоминает Гасанова.

Спустя несколько десятилетий Зубайдат Гасанова решила возродить исконное древнее народное искусство. Она встречалась с учеными, которые вместе с Робертом Ченснером приезжали в Кайтаг, изучала научные труды о кайтагской вышивке, говорила со старожилами, в том числе и со своей бабушкой, которой на тот момент было уже больше ста лет.

"Несмотря на возраст, бабушка сохранила ясную память, и из ее рассказов мы многое узнали о значении различных символов орнамента. Орнамент вышивки мог многое сказать о его владельце. По нему можно было определить социальный статус человека или же количество детей в семье. В итоге благодаря энтузиазму наших мастериц, поддержке районных властей нам удалось возродить уникальное, самобытное народное искусство, которое считается национальным достоянием Дагестана и России", – отметила Гасанова.

В 2012 году она выиграла грант президента Дагестана на возрождение и развитие кайтагской вышивки. По этому проекту были обучены 60 человек, которые в дальнейшем стали обучать вышивке будущих мастериц. В дальнейшем она смогла получить еще несколько грантов, в том числе и федеральных. "Теперь у нас в районе вышивают в каждом селе, в каждом учреждении культуры, и в некоторых школах действуют кружки по обучению детей кайтагской вышивке", – рассказала директор этноцентра.

По еще одному гранту, выделенному правительством, были обучены мастерству около 250 девушек из социально незащищенных категорий населения, и теперь они могут зарабатывать, продавая свои изделия туристам, добавила Гасанова. "К нам много приезжает туристов не только из разных регионов России, но и из зарубежья. И мы с выставками посетили многие города страны, а также провели их во Франции, Турции, были в Баку", – отметила она.

Сейчас в Кайтаге функционирует муниципальное учреждение "Центр традиционной культуры народов России "Кайтаги", где созданы условия для творческой работы для обучения детей, молодежи, безработных женщин и всех желающих вышивке и другим народным ремеслам. По ее словам, за годы существования центра обучение в нем прошли порядка 700 человек.

Интерес к вышивке большой среди местного населения, среди желающих обучиться много и молодежи, сообщила Гасанова. "К нам на обучение приходит много девушек. Порой матери приводят своих дочерей. Некоторые шьют себе наряды на торжества и свадьбы с элементами кайтагской вышивки. Вышивку наносят и на сумочки, на современную одежду, искусно сочетая этнические мотивы с современными тенденциями моды. Это приобщает новое поколение к самобытным традициям народной культуры. В нашем центре созданы условия для творческой и образовательной работы. Мы объединили древнюю культуру с цифровым направлением – есть блогерская видеостудия, где молодое поколение снимает фото- и видеоматериалы о древних ремеслах и несет культуру в массы", – рассказала Зубайдат Гасанова.