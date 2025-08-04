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20:57, 4 августа 2025

Суд продлил на полгода арест обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе"

Теракт в Крокусе. Март 2024 г. Фото: пресс-центр МЧС России по Московской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Москве продлил до 7 января арест обвиняемых по делу о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", в том числе двоих уроженцев Ингушетии и четверых задержанных в Дагестане. 

Как писал "Кавказский узел", 22 марта 2024 года вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. Погибли 145 человек, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Этот теракт стал крупнейшим за 30 лет в московском регионе. 23 июня стало известно, что следствие по делу 19 обвиняемых в причастности к совершению теракта завершено, их дело передано в прокуратуру.

В апреле 2024 года были арестованы задержанные в Дагестане четверо граждан Таджикистана Шахромджон Гадоев, Мустаким Солиев, Зубайдулло Исмаилов, Умеджон Солиев и гражданин России Хусейн Хамидов, которые работали кафельщиками на стройках в Махачкале и Каспийске. Следствие считает, что они готовили теракт в Каспийске и снабжали оружием участников атаки на "Крокус Сити Холл". В ноябре 2024 года по делу о теракте были задержаны жители Ингушетии Хусейн Медов и Джабраил Аушев. Следствие связывает их с признанным террористическим боевым крылом ингушского вирда баталхаджинцев. В декабря 2024 года были задержаны еще четверо жителей Ингушетии, которые подозреваются в пособничестве теракту в "Крокус Сити Холле". 

В Москве сегодня состоялось первое заседание суда по делу о теракте в “Крокус Сити Холл”. Вскоре после начала заседания суд постановил закрыть заседание на основании письма ФСБ о вероятной угрозе для государственного обвинителя и потерпевших, рассказала адвокат Людмила Айвар, которая представляет интересы потерпевших.

По словам адвоката, закрытый формат заседания не связан с оглашением сведений государственной важности, а только с соображениями безопасности участников процесса, которые опасаются оставшихся на свободе представителей террористической организации. 

Среди 19 подсудимых нет организаторов теракта, все они находятся в розыске и за пределами России. Вину признали четверо подсудимых, которых обвинение считает непосредственными исполнителями теракта, это граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. 

Пятеро подсудимых категорически отказались признать вину, утверждая, что переводили деньги “бедным, нуждающимся братьям и сестрам”, не имея цели финансировать терроризм. Остальные подсудимые признали вину частично. “Те, кто признал себя виновными частично, заявили, что они переводили деньги, сдавали квартиры, продавали машины, но не знали о том, что участвуют в совершении террористического акта”, - цитирует слова Айвар RTVI. 

Обвинение считает, что выходцы из Ингушетии Джабраил Аушев и Хусейн Медов за 1 млн рублей передали террористам автоматы Калашникова с патронами и магазинами. Медов и Аушев также обвиняются в переделке охолощенного оружия в боевое, а задержанные в Дагестане Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов и братья Умеджон и Мустаким Солиевы - в доставке автоматам и боеприпасов исполнителям атаки, уточняет Русская служба Би-Би-Си. 

Помимо Джабраила Аушева и Хусейна Медова по делу проходят еще два уроженца Ингушетии -  Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев объявлены в розыск. Их следствие также считает поставщиками оружия для боевиков. На предварительном заседании представители Аушева и Медова сообщали, что они признают причастность к незаконному обороту оружия, но не признают причастность к теракту, поскольку не знали, где и как их оружие будет использовано, отмечает в публикации 31 июля “Фортанга”. 

Зубайдулло Исмоилов покупал оружие в Ингушетии и Дагестане. Он признал вину в незаконном обороте оружия. В Таджикистане Исмоилов в 2016 году был осужден за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, после освобождения из колонии он начал приезжать в Россию на заработки, пишет со ссылкой на материалы дела РИА “Новости”. 

Среди тех, кто частично признал вину - задержанные в Каспийске Умеджон Солиев, Зубайдулло Исмоилов и Шахромджон Гадоев, которым также вменяется изготовление самодельного взрывного устройства и подготовка к теракту на набережной Каспийска, отмечает Telegram-канал “Только факты. Дагестан”.

По словам адвоката Айвар, один из обвиняемый говорит на чеченском языке и только четверо - на русском, а все остальные - на таджикском. Суд предоставил переводчикам тем, кто не владеет русским языком. 

Государственный обвинитель попросил продлить всем обвиняемым меру пресечения на шесть месяцев. Пятеро обвиняемых, которые не признали вину, категорически возражали и требовали освобождения. Четверо подсудимых, признавших вину, согласились с продлением ареста, суд удовлетворил ходатайство прокурора. Обвиняемые останутся под стражей как минимум до 7 января 2026 года, пишет "Коммерсант". 

Дело рассматривает 2-й Западный окружной военный суд, но заседания проходят в здании Мосгорсуда, где есть достаточно вместительный зал. Личные данные всех обвиняемых еще до приговора были внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 

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Автор: "Кавказский узел"

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