Тайник с гранатами найден в Волгограде

10 марта 2021, 10:55

20 боевых гранат обнаружены в заброшенном доме в Волгограде, начато расследование дела о незаконном хранении боеприпасов, отчитались силовики.

Пакет с 20 гранатами был обнаружен в заброшенном доме в Краснооктябрьском районе Волгограда под плитой перекрытия, сообщила сегодня пресс-служба УФСБ по Волгоградской области. "Боеприпасы являются окончательно снаряженными и пригодны для использования по назначению", - привело сообщение силовиков V1.

Найдены промышленно изготовленные снаряженные корпуса ручной гранаты РГД-5 и запалы УЗРГМ-2, корпуса гранат начинены тротилом, сообщили "Новости Волгограда" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Волгоградской области.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Расследование ведет отдел полиции № 2 УМВД, отметило издание.

Часть 1 статьи 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов" предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Как сообщил "Кавказский узел", 15 октября 2020 года ФСБ сообщило, что в Волгограде члены ячейки запрещенной в России судом международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (Батальон единобожия и джихада) планировали серию терактов, двое из них были убиты в перестрелке с силовиками.