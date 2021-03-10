Обнаруженные в заброшенном доме в Волгограде гранаты. Фото: УФСБ по Волгоградской области

10 марта 2021, 10:55

Тайник с гранатами найден в Волгограде

20 боевых гранат обнаружены в заброшенном доме в Волгограде, начато расследование дела о незаконном хранении боеприпасов, отчитались силовики.

Пакет с 20 гранатами был обнаружен в заброшенном доме в Краснооктябрьском районе Волгограда под  плитой перекрытия, сообщила сегодня пресс-служба УФСБ по Волгоградской области. "Боеприпасы являются окончательно снаряженными и пригодны для использования по назначению", - привело сообщение силовиков V1.

Найдены промышленно изготовленные снаряженные корпуса ручной гранаты РГД-5 и запалы УЗРГМ-2, корпуса гранат начинены тротилом, сообщили "Новости Волгограда" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Волгоградской области.

Уголовное дело возбуждено по  статье о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Расследование ведет отдел полиции № 2 УМВД, отметило издание.

Часть 1 статьи 222 УК РФ  "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов" предусматривает до четырех лет лишения свободы. 

Как сообщил "Кавказский узел", 15 октября 2020 года ФСБ сообщило, что в Волгограде члены ячейки запрещенной в России судом международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (Батальон единобожия и джихада) планировали  серию терактов,  двое из них были убиты в перестрелке с силовиками.

Примечание:

"Теракт в Волгограде произошел в годовщину событий в Грозном 1999 года", "Пастух нашел схрон снарядов времен войны в Волгоградской области", "Адвокат и родственники двух фигурантов дела о терактах в Волгограде не согласны с приговором суда".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 марта 2021, 12:48

  • Оник Гаспарян оспорил свое увольнение в суде

    Оник Гаспарян счел неконституционным свое увольнение и обратился в административный суд. Выход из кризиса в Армении возможен только в случае отставки премьер-министра и проведения парламентских выборов, заявил он сегодня.

10 марта 2021, 11:53

10 марта 2021, 10:00

10 марта 2021, 09:29

  • Силовики сообщили подробности дела зампрокурора Таганрога

    Прокуратура Таганрога нашла несколько нарушений в работе торговца питьевой водой, после чего, по версии следствия, зампрокурора города Виктор Плюшкин за взятку пообещал предпринимателю не привлекать его к ответственности. Подозреваемый не признает вину, сообщили источники в правоохранительных органах.

10 марта 2021, 08:29

  • Протестующие в Ереване провели ночь около здания парламента

    Участники акции протеста в столице Армении продолжают блокировать входы в здание парламента, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Ночь на месте проведения акции прошла спокойно, на сегодня активисты запланировали масштабный митинг, сообщил оппозиционер Ишхан Сагателян.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи