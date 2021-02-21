Жители села в Сочи пожаловались на недельное отсутствие электричества

21 февраля 2021, 15:34

В сочинском селе Разбитый Котел уже неделю нет электричества, подача которого была приостановлена в связи с непогодой, сообщили властям местная жительница и ее знакомые. Энергоснабжение села, где живут более тысячи человек, планируется возобновить сегодня, заверили в "Сочинских электросетях".

Как писал "Кавказский узел", с 13 февраля в Краснодарском крае выпало большое количество осадков, и жители Сочи пожаловались на отключение света после обильного снегопада. 19 февраля после аварии без света остались жители нескольких сочинских поселков. На следующий день мэрия отчиталась, что энергетики восстановили подачу электричества в четыре из десяти оставшихся без света сел.

Возмущение в связи с длительным отсутствием электричества жительница Сочи Наталья Чежегова выказала сегодня на своей странице в Instagram. "Седьмой день нет света, восемь несовершеннолетних детей, мне хочется спросить у нашей администрации: вы хотите, чтобы мы просто сдохли в этом снежном плену?" – написала она, добавив в адресаты обращения администрацию Сочи, главу города Алексея Копайгородского, местные СМИ и "Сочинские электрические сети".

К 15.33 мск эта публикация набрала 35 комментариев. Авторы нескольких из них выразили женщине поддержку. "Держитесь! Мы пять суток без света и сутки без газа сидели. В холоде. Вчера расчищали уже все своими силами. Как будто от цунами пришлось. Везде ветки, деревья, ни пройти ни проехать. В засаде, одним словом. Вчера дали свет. Ура! Греемся! Живем. Правда, дети все засопливили и затемпературили", – написала, в частности, maiiastrelnikova.

"Жесть. Вчера объявили, что свет восстановили. Неужели трудно взять на контроль", – написала mylnikova661. "Я не знаю, что делать, не знаю, куда стучаться. [...] Приехал вчера кто-то из депутатов местных, походил, сел в свой джип и уехал к себе в тёплый дом, а у меня уже третий [ребенок] ангиной заболел", – ответила Наталья Чежегова.

На публикацию отреагировал представитель "Сочинских электросетей". "Добрый день. Уточните адрес, пожалуйста", – написал он. "Разбитый Котел, улица Звездная", – ответила автор публикации. "Написали Вам в директ", – уведомил представитель электросетей в другом комментарии.

В селе Разбитый Котел Лазаревского района Сочи седьмые сутки остаются без света более тысячи человек, сообщила сегодня "Живая Кубань". Диспетчер Сочинских электрических сетей подтвердил, что в городе до сих пор имеются "локальные отключения света". "Включена высоковольтная линия, но заявки по 04 еще остаются, их очень много. Аварийная бригада работает", – рассказал он, пообещав, что подача электричества в дома сельчан возобновится "в течение этого дня", пишет издание.

Администрация Сочи и глава города, по состоянию на 15.33 мск, не прокомментировали обращение жительницы Разбитого Котла в комментариях к ее публикации и на своих страницах в Instagram. На странице "Сочинских электросетей" в Instagram к этому времени не появилось сообщения о подаче электричества в дома жителей Разбитого Котла.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сочи переменная облачность при температуре +4 градуса, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 22 февраля осадков также не ожидается, температура воздуха снизится до +1 градуса, ветер стихнет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис доступен и в легкой версии.