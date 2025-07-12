Жители Краснодара столкнулись с отключениями света

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Более 30 улиц в Краснодаре остаются без электричества, также аварии произошли в Армавире и поселке Афипский. Власти связали отсутствие электричества с перегрузками из-за жары.

Жители более 30 улиц Краснодара, пяти микрорайонов Армавира, одного поселка в Северском районе, а также ряда улиц Крымска (Краснодарский край) остались без электроснабжения, сообщил сегодня оперштаб Кубани.

"Энергетики Краснодарского края устраняют ряд аварий на сетях. Большинство из них связаны с пиковыми нагрузками из-за жары", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Краснодаре сбои энергоснабжения устраняют в трех городских округах. В Центральном, Карасунском и Прикубанском округах без света остаются более 30 улиц. В Армавире из-за аварии на подстанции без электричества остались жители пяти микрорайонов.

Специалисты выясняют причину отключения электричества в поселке Афипском Северского района - аварийная бригада работает на подстанции. Единичные отключения есть и в Крымске - из-за перегруза на линии не выдерживает оборудование и срабатывает автоматика. Чтобы стабилизировать ситуацию, в город доставят дополнительные подстанции для увеличения мощности, добавили в оперштабе региона.

Жители Краснодара столкнулись и с отключениями мобильного интернета. Издания Блокнот Краснодар" привело комментарии горожан по этому поводу. "В центре Краснодара нет ни связи, ни света"; "Интернет временами отключается. И мобильный и вай-фай. Электричество пропало в 10:30", "Где интернет опять? Задолбали. С восьми утра его нет".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре температуре воздуха +37 градусов, без осадков. В ночь на 13 июля температура воздуха понизится до +22 градусов, ожидается ясная погода. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Как писал "Кавказский узел", многие перебои с электричеством на юге России связаны с работой Ростовской АЭС, заявил 20 июля 2024 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя акцию протеста краснодарцев против отключения света. В этот же день дорогу из-за отсутствия света перекрыли и жители Анапы. Власти Анапы отчитались сегодня, что без света остается 1,5 тысячи человек, и призвали искать сверхпотребителей электричества.

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