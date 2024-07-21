Мэрия Анапы после протестов жителей призвала искать сверхпотребителей электричества

21 июля 2024, 16:00

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В Анапе без света остаются 1,5 тысячи человек, сообщила мэрия, призвав искать организации, которые потребляют электроэнергию под видом частных домовладений. Власти нашли "крайних", но это не решит проблему с электроснабжением, уверены пользователи сети.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля жители Анапы заблокировали дорогу, требуя восстановить подачу электричества. Мэрия отчиталась, что ведется ремонт на подстанции, без света остается около 10 тысяч человек. Участники стихийной акции, которые перекрыли дорогу, требуя восстановить электроснабжение, разошлись, сообщила мэрия Анапы. Подача электроэнергии частично восстановлена.

Все крупные аварии в Анапе устранены, специалисты восстанавливают локальные повреждения, в результате которых в городе без света еще остаются около 1,5 тыс. человек, сообщили представители электросетевых организаций «Россети Кубань» и «НЭСК-электросети» на совещании у мэра города.

Мэр Анапы Василий Швец призвал, учитывая перегрузки на линиях и продолжающуюся жаркую погоду, увеличить количество аварийно-восстановительных бригад, в том числе в курортных поселках Витязево, Благовещенская, Супсех и Сукко, где нагрузки на сети максимальны.

"Также будет усилена работа по выявлению фактов сверхпотребления энергии. Чаще всего это абоненты, которые подавали заявки на одну мощность, а потребляют в разы больше, создавая критические нагрузки на ТП, не рассчитанные на такие объемы. Как правило, это случаи, когда за «фасадом» ИЖС скрываются гостевые дома", - указано в сообщении в Telegram-канале мэрии.

Это сообщение опубликовал Telegram-канал "Туподар Краснодар", у которого насчитывается 51494 подписчика. К 15.59 мск сообщение набрало 44 комментария и 63 "смеющихся" смайлика.

"Не понимаю. Ну вот найдут их, заставят перезаключить договор на новую мощность. Это же не снизит потребление?" - спросил пользователь с ником "Чат добряков и адекватов". "Скорее всего, тогда будет правильный расчетный запрос и возможность увеличения мощностей", - предположил в ответ пользователь с ником "В интересах революции".

"Крайние найдены, и конечно же это гостиницы. Ни "НЭСК", ни прочие, конечно же, ни при чем", - возмутился пользователь Mr.M.

"Лучше бы разбирались, куда средства, которые люди платят миллиардами, утекают?" - написала Helga M.

Также "Кавказский узел" писал, что жители жилого комплекса "Краски" перекрыли дорогу в связи с отсутствием воды и света. На место акции протеста прибыл мэр Краснодара, который пообещал оставаться на месте, пока не возобновится подача электричества. Задержаны как минимум два участника акции. Вечером власти отчитались, что ремонтные работы на линии электропередачи окончены, свет и вода начали поступать в дома краснодарцев.

Многие перебои с электричеством на юге России связаны с работой Ростовской АЭС, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя акцию протеста краснодарцев против отключения света.

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