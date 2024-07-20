Жители ЖК "Краски" перекрыли движение из-за отсутствия света и воды. Стоп-кадр видео от 20.07.24, https://t.me/typodar/42133

20 июля 2024, 14:55

Жители Краснодара перекрыли дорогу из-за отключения электричества и воды

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Жители жилого комплекса "Краски" перекрыли дорогу в связи с отсутствием воды и света. 

В Краснодаре сегодня днем жители ЖК "Краски" перекрыли дорогу на улице Краеведа Соловьева (ряд СМИ также сообщают,  что перекрыта улица Кирилла Россинского - эти улицы пересекаются - прим. "Кавказского узла"). Света у них нет сутки. На место уже выехала Росгвардия и полиция, сообщило сегодня издание 93.ru

"ЖК «Краски», Краеведа Соловьева, выключили свет 19 июля примерно в 13:00, по настоящее время до сих пор его нет. И так уже сколько недель подряд", — приводятся в публикации слова одного из местных жителей. 

Жители, заблокировав движение по дороге, скандируют: «Дайте свет», следует из видео, опубликованного в Telegram-канале издания.

Евгений Наумов у ЖК "Краски". Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Вокруг Россинского" от 20.07.24, https://t.me/vokryg_rossinskogo/13604На место событий приехал мэр города Евгений Наумов, за его спиной стоят силовики. "Я знаю, что у вас авария на вашем кабеле. Работы ведутся, тянем новый кабель. Воду подвезли, привезут еще. Я отсюда не уеду, пока не дадут свет", - сказал мэр. Жители встретили его слова аплодисментами. "Сейчас сядем с управляющими компаниями, будем вместе с вами. Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее", - говорит он. "Нас посадят тогда", - возражает женский голос за кадром. "Перекрывать дорогу - это общественная дорога, она связывает разные микрорайоны", сказал мэр местным жителям на видео, которое размещено в Telegram-канале "Вокруг Россинского".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объяснил проблемы с подачей электроэнергии. "Уже неделю в Краснодарском крае аномальная жара. Нагрузка на энергосистему колоссальная. Знаю и понимаю все возмущения жителей из-за перебоев с электроснабжением. Есть объективные причины — нехватка существующих мощностей в период пиковых нагрузок, но есть и фактор, на который регион не может повлиять, — подача электроэнергии в край зависит в том числе от работы Ростовской АЭС. Нахожусь на постоянной связи с энергетиками. Там, где это возможно, аварийные бригады устраняют поломки в кратчайшие сроки. Самая сложная ситуация в Краснодаре в районе улицы Россинского. По моему поручению там находится мэр города Евгений Наумов, который постоянно докладывает об обстановке", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Администрация Прикубанского округа отчиталась сегодня, что для жителей домов по Краеведа Соловьева, 6, и Крузенштерна, 6, организован подвоз технической воды

"Накануне из-за аварии на электросетях вынужденно приостановлено водоснабжение этих домов. В настоящее время специалисты устраняют причины аварийной ситуации на электросетях. По завершении ремонтных работ электро-и водоснабжение потребителей восстановится в полном объёме", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Жители ЖК "Свобода" анонсировали аналогичную акцию протеста, они намерены заблокировать улицы Яцкова и Героев Разведчиков. "Идем перекрывать дорогу. Жители третьего и четвертного корпуса, присоединяйтесь", - говорится в видео, которое опубликовал Telegram-канал "Краснодар Телетайп".

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Примечание:

"Жители более 5000 домов на Кубани остались без электричества", "Затянувшийся ремонт Цветного бульвара рассердил сочинцев", "Жители Горячего Ключа пожаловались на проблему с подачей воды в условиях жары".

Автор: "Кавказский узел"

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