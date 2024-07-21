Власти Анапы доложили об окончании стихийной акции

21 июля 2024, 02:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники стихийной акции, которые перекрыли дорогу, требуя восстановить электроснабжение, разошлись, сообщила мэрия Анапы. Подача электроэнергии частично восстановлена.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля жители Анапы заблокировали дорогу, требуя восстановить подачу электричества. Мэрия отчиталась, что ведется ремонт на подстанции, без света остается около 10 тысяч человек.

Подача электроэнергии в Анапе частично восстановлена. "Заменено оборудование, электроэнергия восстановлена", - приводит сегодня, 21 июля РИА "Новости" слова источника в мэрии города.

Также, по словам чиновника, сход граждан закончился, все разошлись.

Также "Кавказский узел" писал, что жители жилого комплекса "Краски" перекрыли дорогу в связи с отсутствием воды и света. На место акции протеста прибыл мэр Краснодара, который пообещал оставаться на месте, пока не возобновится подача электричества. Задержаны как минимум два участника акции. Вечером власти отчитались, что ремонтные работы на линии электропередачи окончены, свет и вода начали поступать в дома краснодарцев.

Многие перебои с электричеством на юге России связаны с работой Ростовской АЭС, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя акцию протеста краснодарцев против отключения света.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.