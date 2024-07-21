21 июля 2024, 02:39

Власти Анапы доложили об окончании стихийной акции

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Участники стихийной акции, которые перекрыли дорогу, требуя восстановить электроснабжение, разошлись, сообщила мэрия Анапы. Подача электроэнергии частично восстановлена.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля жители Анапы заблокировали дорогу, требуя восстановить подачу электричества. Мэрия отчиталась, что ведется ремонт на подстанции, без света остается около 10 тысяч человек.

Подача электроэнергии в Анапе частично восстановлена. "Заменено оборудование, электроэнергия восстановлена", - приводит сегодня, 21 июля РИА "Новости" слова источника в мэрии города.

Также, по словам чиновника, сход граждан закончился, все разошлись.

Также "Кавказский узел" писал, что жители жилого комплекса "Краски" перекрыли дорогу в связи с отсутствием воды и света. На место акции протеста прибыл мэр Краснодара, который пообещал оставаться на месте, пока не возобновится подача электричества. Задержаны как минимум два участника акции. Вечером власти отчитались, что ремонтные работы на линии электропередачи окончены, свет и вода начали поступать в дома краснодарцев.

Многие перебои с электричеством на юге России связаны с работой Ростовской АЭС, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя акцию протеста краснодарцев против отключения света.

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Примечание:

"Жители Краснодара перекрыли дорогу из-за отключения электричества и воды", "Затянувшийся ремонт Цветного бульвара рассердил сочинцев", "Жители Горячего Ключа пожаловались на проблему с подачей воды в условиях жары".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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