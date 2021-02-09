Суд утвердил приговор полицейскому за регистрацию в ростовском самострое

Ростовский областной суд оставил в силе приговор бывшему замначальника отдела полиции по вопросам миграции Алексею Ливеру, осужденному за регистрацию в самострое трех человек.

Как сообщал " Кавказский узел ", в конце 2019 года бывший замначальника отдела полиции по вопросам миграции ОП №6 управления министерства внутренних дел России был приговорен к полутора годам лишения свободы условно за неправомерную регистрацию в самострое, предназначенном под снос. Приговор Алексею Ливеру был вынесен 27 ноября 2019 года, следует из карточки дела на сайте суда.

Суд установил, что Ливер незаконно поставил на регистрационный учет трех граждан в доме в доме в переулке Хоперском, который является самовольной постройкой и должен быть снесен. Регистрация граждан мешала сносу здания.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда также признала Ливера виновным и оставила приговор Первомайского райсуда Ростова-на-Дону без изменений, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

Комментариев Алексея Ливера или его официальных представителей относительно решения суда не поступало.

Напомним, что дольщики дома в переулке Хоперском неоднократно принимали участие в акциях с требованием обратить внимание на их жилищные проблемы.