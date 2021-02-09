Ростовский областной суд. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

09 февраля 2021, 20:00

Суд утвердил приговор полицейскому за регистрацию в ростовском самострое

Ростовский областной суд оставил в силе приговор бывшему замначальника отдела полиции по вопросам миграции Алексею Ливеру, осужденному за регистрацию в самострое трех человек.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце 2019 года бывший замначальника отдела полиции по вопросам миграции ОП №6 управления министерства внутренних дел России  был приговорен к полутора годам лишения свободы условно за неправомерную регистрацию в самострое, предназначенном под снос. Приговор Алексею Ливеру был вынесен 27 ноября 2019 года, следует из карточки дела на сайте суда.

Суд установил, что Ливер незаконно поставил на регистрационный учет трех граждан в доме в доме в переулке Хоперском, который является самовольной постройкой и должен быть снесен. Регистрация граждан мешала сносу здания. 

Защита обжаловала приговор, однако коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда также признала Ливера виновным и оставила приговор Первомайского райсуда Ростова-на-Дону без изменений, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узласотрудник пресс-службы суда.

Комментариев Алексея Ливера или его официальных представителей относительно решения суда не поступало.

Напомним, что дольщики дома в переулке Хоперском неоднократно принимали участие в акциях с требованием обратить внимание на их жилищные проблемы.

Примечание:

"Дольщики в Ростовской области потребовали решить проблему с самостроями", "Ростовские дольщики потребовали предоставить им жилье", "Прокуратура потребовала снести самострой в рекреационной зоне в Ростовской области".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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