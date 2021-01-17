Участник автопробега против Пашиняна задержан в Ереване

17 января 2021, 18:11

Полицейские в Ереване задержали оппозиционера Давида Багдасаряна, который принял сегодня участие в автопробеге с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года, после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, в Армении начались акции протеста. Сторонники оппозиции добиваются отставки подписавшего договор Никола Пашиняна с поста главы кабмина. Премьера призвали уйти в отставку также президент Армении и католикос всех армян Гарегин Второй. Деятели культуры и искусства, создавшие движение "Глас Отечества", призвали армянское общество объединиться для отставки Пашиняна и его команды.

Сегодня сторонники оппозиции провели в Ереване автопробег, требуя отставки Никола Пашиняна. В пробеге участвовали водители 15-20 машин, активисты прикрепили к салонам машин прикрепили плакаты с надписью "Предатель, уходи" и фотографии Никола Пашиняна сообщает "Sputnik Армения".

Автопробег начался с проспекта Аршакуняц, его участники проехали до площади Республики в центре Еревана. Колонну сопровождала полиция, пишет издание.

На площади Республики силовики задержали одного из участников акции, а несколько водителей были оштрафованы за то, что сигналили, информирует "Новости-Армения".

Задержанный – оппозиционер Давид Багдасарян, сообщил пресс-секретарь партии «Айреник» ("Отечество") Сос Акопян. "Подвергнут приводу в отдел полиции Эребуни член партии «Айреник» Давид Багдасарян", - приводит его слова News.am.

Напомним, ранее Никол Пашинян заявил, что не желает оставлять свой пост, но через полтора месяца протестов согласился провести досрочные парламентские выборы. Оппозиция назвала готовность пойти на внеочередные выборы парламента результатом акций протеста.

Пашинян пришел к власти на волне массовых протестов весны 2018 года, говорится в биографической справке о политике, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее о "бархатной революции" можно узнать из хроники "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".