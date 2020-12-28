Близкие Магомеда Долиева потребовали вернуть Тимура Хамхоева в колонию

28 декабря 2020, 03:14

Супруга Магомеда Долиева подала апелляционную жалобу на решение суда, освободившего бывшего начальника республиканского ЦПЭ Тимура Хамхоева по УДО. Родных погибшего от пыток Долиева известили об освобождении Хамхоева после решения суда, что незаконно, отметила юрист Хеди Ибриева, представляющая интересы потерпевших.

Как писал "Кавказской узел", суд в Северной Осетии 25 декабря разрешил выйти на свободу бывшему главе ингушского центра "Э" Тимуру Хамхоеву. Потерпевшие выступили против освобождения Хамхоева.

Приговор Тимуру Хамхоеву был вынесен 27 июля 2018 года. Вместе с ним были осуждены еще шесть сотрудников ингушского центра "Э", признанных виновными в убийстве, вымогательстве, превышении должностных полномочий с применением насилия. Общий срок, назначенный осужденным, оказался почти вдвое меньше, чем просили обвинители - 36,5 года против 70. Андрей Сабинин в интервью "Кавказскому узлу" "Адвокаты бьются лбом о правосудие на Кавказе" назвал приговор по делу ингушского центра "Э" чрезмерно мягким.

Апелляционная жалоба на решение Промышленного районного суда Владикавказа уже направлена стороной потерпевших, сообщила 27 декабря корреспонденту "Кавказского узла" их представительница, юрист Хеди Ибриева.

"О том, что состоится рассмотрение этого ходатайства (ходатайства Хамхоева об УДО), нам не было известно. Потерпевшую сторону должны были известить по закону. Но Марьям Долиева (супруга погибшего Магомеда Долиева) не была об этом извещена, и только когда решение об удовлетворении ходатайства Хамхоева уже было вынесено, постановление суда направили по ее месту жительства", - сказала Ибриева.

Собеседница уточнила, что 10 декабря суд вынес решение, извещение они оформили 16 декабря, а само письмо поступило Долиевой 21 декабря по месту ее жительства. "Они должны были известить о том, что Хамхоев с таким ходатайством обратился. И Долиева должна была высказать свое мнение по этому поводу. То есть согласиться с этим либо не согласиться. Уже тут закон был нарушен. Есть федеральный закон, согласно которому суд непременно должен был поставить в известность потерпевших. И Марьям, и других родственников. Это говорится в постановлении пленума Верховного суда от 21 апреля 2009 года. Именно на этот закон мы ссылаемся в своей жалобе, когда говорим, что права Марьям нарушены, и что постановление является незаконным", - подчеркнула Ибриева.

Кроме того, мы ссылаемся на то, что им было совершено тяжкое преступление, и что он не отбыл достаточный срок, в связи с совершенным им преступлением, для исправления", - добавила она. Помимо этого в апелляционной жалобе, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится о том, что освобождение Хамхоева может угрожать безопасности Долиевой.

"25 декабря я подготовила и передала родным жалобу, которую они подписали и 26 декабря направили по почте. Апелляционная жалоба поступает в тот же суд, который вынес постановление. Копия жалобы направляется сторонам - участникам процесса. То есть Хамхоеву, адвокату. И они могут составить возражение на эту апелляционную жалобу. После того, как суд уже имеет расписки о том, что Хамхоев и его адвокат получили копии апелляционной жалобы, суд им предоставляет время, несколько дней на то, чтоб они обратились с возражением. Если у них есть такое, также уведомляется прокуратура, и потом только дело направляется в апелляционную инстанцию - Верховный суд Северной Осетии", - пояснила Ибриева порядок рассмотрения апелляционной жалобы.

Сестра погибшего Магомеда Долиева Пятимат Юсупова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что их семья узнала о том, что Хамхоев вышел на свободу, около недели назад, и что эта новость всех очень возмутила. "Я уверена, что это незаконно - хотя бы потому, что должны были поставить в известность родных и спросить наше мнение. А наше мнение однозначное: этому человеку нельзя было давать УДО, после всего, что он сделал и с нашим братом, и с другими жителями Ингушетии", - заявила Юсупова.

В разделе "Фотоальбомы" на "Кавказском узле" опубликован иллюстрированный рассказ "Я просто не боялась и шла вперед" о борьбе жительницы Ингушетии Пятимат Юсуповой, брат которой Магомед Далиев скончался после пыток в ингушском центре "Э". Юсупова предала огласке пытки и убийство своего брата и добилась заключения силовиков под стражу.

"Конечно, будем что-то делать, писать. И я, и другие сестры, брат. Я пока не знаю, куда, что тут можно сделать с нашей стороны, надо советоваться с юристами", - добавила она.

Юсупова также подчеркнула, что у Хамхоева в республике очень много недоброжелателей. "В любом случае такой жизни, какая у него была, у него уже не будет. Мне важно было, что он понес наказание за свои деяния, и он его все равно понес. Лишился должности, работы. Сейчас я успокоилась, поэтому полегче. Но все равно будем думать, как это можно оспорить", - заключила собеседница

Силовики, как и все остальные осужденные, выходят по УДО - и по всем категориям преступлений, сказал корреспонденту "Кавказского узла" помощник руководителя "Комитета против пыток" Олег Хабибрахманов.

"Не знаю случаев только о тех, кто получил пожизненное лишение свободы. А так - выходят, конечно. Закон тут ограничений не накладывает [...] Родственники имеют право высказать свою позицию по этому вопросу, а суд должен ее учесть. Но никакого права "вето" у них, конечно, нет", - пояснил правозащитник.

"Что касается самого факта УДО для силовиков, которые отбывали наказание за совершение преступления, связанного с нарушением прав человека, то тут надо понимать, что основную ответственность вообще должно нести государство. А у нас оно всю вину и все наказание перекладывает на плечи непосредственных исполнителей, включая компенсацию вреда. Даже те суммы, которые ЕСПЧ присуждает, сначала выплачивает государство, а потом государство в регрессном порядке взыскивает их с осужденных силовиков. То есть вообще даже материальную ответственность нести не готово (государство)", - сказал правозащитник.

При этом он отметил, что возмущение потерпевших в этом случае понятно.

"Могу сказать, что существующая произвольная практика назначений дисциплинарных наказаний (собственно, когда у администрации колонии есть полная и бесконтрольная власть назначения наказаний) позволяет манипулировать возможностями выхода по УДО. Если заключенного не хотят выпускать по УДО, то ему всегда легко назначить наказание, например, за незастегнутую пуговицу или за то, что поздоровался не так, как надо, с сотрудником. А дальше уже - если есть дисциплинарка, значит, не исправился, значит, по УДО никак. А вот когда есть согласие на выход по УДО, у заключенного все хорошо в "послужном списке", - рассказала директор фонда "Общественный вердикт" Наталья Таубина.

"Конечно, осужденные за пытки выходят и по УДО, то есть нельзя сказать, что это единственный случай. Если не ошибаюсь, в практике "Комитета против пыток" были такие дела", - сообщила правозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

Решение об освобождении правозащитник Магомед Муцольгов назвал "жонглированием с законодательством". "Люди - гражданские активисты, оппозиционеры, оппоненты действующей власти - защищая интересы рядовых граждан, требуя соблюдать Конституции региона и государства, не будучи преступниками, по несколько лет держатся под арестом и вопреки здравому смыслу приговариваются этими же судами к более существенным срокам. Подобное является насмешкой над справедливостью и правосудием и позором для всей правовой системы нашей страны", - отметил Муцольгов.

"С юридической точки зрения потерпевшие, конечно же, не могут повлиять на решение суда. Как бы, по большому счету, "никто не может повлиять", и несогласие потерпевших - это не самое страшное. Самое страшное для всех нас - это демонстрация того, что законом и судами манипулируют в угоду отдельным людям, по воле судьбы оказавшимся во главе региональной и федеральной власти", - добавил он.