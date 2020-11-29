Выставка аланских образов прошлого впечатлила владикавказцев

29 ноября 2020, 16:45

Авторам работ на выставке "Алания: образы прошлого" удалось вызвать интерес интерпретацией портретов героев осетинского эпоса, рассказали посетители экспозиции во Владикавказе. Выставка, приуроченная к 1100-летию крещения Алании, не дает представления о христианских подвижниках того времени, указал историк Марат Цагараев.

27 ноября жюри во главе с министром культуры Северной Осетии Эльбрусом Кубаловым назвало имена победителей международной выставки-конкурса изобразительного искусства "Алания: образы прошлого", посвященной 1100-летию крещения Алании, сообщила в тот же день пресс-служба Минкультуры Северной Осетии.

"В номинации «Сюжетная картина о христианской истории Алании, Крещении страны, подвигах православных подвижников и святых» I место – Вадим Каджаев, II место – Заурбек Дзанагов, III место – Оллана Айларова. В номинации «Историческая сюжетная картина об истории Алании-Осетии» I место - Сослан Баскаев, II место - Зинаида Кулиева, III место – Мурат Джикаев. В номинации «Портрет исторического персонажа» I место - Игорь Лотиев, II место - Вадим Пухаев, III место - Алан Корнаев. Дипломы победителям конкурса на торжественной церемонии награждения вручила заместитель министра культуры Дзерасса Дзлиева", - говорится в публикации на странице министерства в Instagram.

Всего, по данным Минкультуры, в конкурсе приняли участие 46 художников из Северной и Южной Осетий, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, а также Бельгии, Венгрии и Франции, представившие 103 работы в жанрах живописи, графики и скульптуры.

Выставка прошла в выставочном зале Союза художников во Владикавказе, из-за угрозы распространения коронавируса организаторы обеспечили посетителей средствами дезинфекции, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на выставке.

"Я не могу сказать, что выставку посетило много человек, но мы надеемся, что когда пройдет информация, народ подтянется. Потому что выставка достойная, здесь очень хороший уровень, тема интересная для осетин, и художники поработали хорошо", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" председатель правления Союза художников Северной Осетии Таймураз Маргиев.

Организаторы выставки-конкурса - Минкультуры республики, Владикавказская и Аланская епархия Русской Православной церкви, Союз художников республики, Институт истории и археологии Северной Осетии и Национальный республиканский музей, информирует сайт Минкультуры Северной Осетии.

Посетители поделились впечатлениями от работ конкурсантов

Посетитель выставки, представившийся Олегом, рассказал, что на картине Игоря Лотиева «Портрет Агоева Казьмы», победившей в номинации «Портрет исторического персонажа», изображен его прапрадед, участник Кавказской войны. Портрет написан по сохранившейся фотографии 1887 года. На левом рукаве горского казака видны две желтые нашивки – за 15 лет беспорочной службы, а также орден Святого Георгия и бронзовая медаль на Андреевской ленте в память войны 1853-1856 гг.

"Как-то дома я разбирал старые семейные фотографии и нашел фотографию, которая была надписана. Это была фотография моего прадеда, сына Казьмы Агоева. Он тоже был военным. Я стал интересоваться историей семьи и так узнал о прапрадеде Казьме. Зовут его так, потому что тогда условием поселения в Моздоке, где он жил, было принятие православия. Имена меняли при крещении", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" потомок Казьмы Агоева.

Легенда о Задалески Нана (нана – так в Осетии называют женщин почтенного возраста. – Прим. корреспондента "Кавказского узла"), которая спасла детей, оставшихся в живых после набега Тимура на средневековую Аланию, укрыла их и вырастила, тем самым возродив потомков 16 осетинских родов, вдохновила сразу нескольких художников и скульпторов, чьи работы представлены на выставке.

Жительница Владикавказа Эмма пришла в выставочный зал с внуками. "Мы часто сюда ходим, я и детей свои водила, а теперь вожу внуков – решила приучать их к культуре и истории. Мне очень понравилась выставка. Я восхищена работами и узнала что-то новое. Мне очень понравился один из вариантов изображения Задалески Нана. Она идет с детишками, и один мальчик взял шлем своего отца. И меня так это впечатлило. Нас бы не было, если бы не эта женщина и такие воины, которые защищали. Также меня впечатлил образ Ясыни, который создал Дзбоев Арсен. Я много читала про нее и восхищаюсь ей", - поделилась Эмма впечатлением с корреспондентом "Кавказского узла".

Также на выставке представлено множество художественных образов Ос-Багатара – последнего аланского царя, мифического прородителя осетинского народа. В номинации «Историческая сюжетная картина об истории Алании-Осетии» жюри признало лучшей скульптуру Ос-Багатара «Аланский воин» работы Баскаева Сослана.

Посетительнице выставки, которая представилась Аллой, экспозиция очень понравилась. "Насколько это возможно, художники отразили прошлое Алании. Из всех представленных работ с образом Задалески Нана мне больше всего нравится работа Жоржа Гасинова. С образом Ос-Багатара сложнее. Я долго изучала буклет дома и сейчас посмотрела работы на выставке. И думаю, что мало кому удалось приблизиться к этому образу", - сказала Алла корреспонденту "Кавказского узла".

Историк указал на попытку совместить осетинский эпос с христианской культурой

Использование образов Ос-Багатара и Задалески Нана на выставке, приуроченной к 1100-летию крещения Алании, вызывает недоумение, сказал председатель правления «Национального историко-этнографического общества Алании «Уасамонга» Марат Цагараев. Ни один из известных исторических документов не называет Ос-Багатара христианином и не связывают его имя с христианским подвижничеством, пояснил он.

"Более того, Ос-Багатар – это эпический осетинский персонаж, герой легенд и фамильных преданий от которого большинство осетинских фамилий ведет свое происхождение (Царазоновы, Сидамоновы, Кушагоновы, Цахиловы). Фигура Ос-Багатара является ключевой и значимой для народа Осетии, и поэтому её пытаются интегрировать в продвигаемую идею исконного и древнего аланского христианства. Источники упоминают аж три персонажа, с именем либо титулом Багатар, живших в разные исторические эпохи (в V веке, в IX и в XIII веке). Кого из этих персонажей понимают осетины под Ос-Багатаром, до сих пор дискуссионно. Проводящийся в наше время осетинский ДНК-проект выявил, что у большинства из протестированных осетинских фамилий, возводящих своё происхождение к сыновьям и внукам легендарного Ос-Багатара, действительно существовал один общий предок, который жил в IX веке. Возможно, это и был тот самый Багатар", - сказал Марат Цагараев корреспонденту "Кавказского узла".

Задалески Нана также не имеет отношение ни к христианским подвижникам, ни к христианским святым, продолжил историк. "Этот образ глубоко почитаем осетинами, он символизирует образ матери, кормилицы, спасительницы. Эта женщина, собрала из разоренных врагами аланских селений малышей и пригрев их, укрыла в горах Дигории, дала надежду на спасение. То есть, данный персонаж не имеет к христианству ровно никакого отношения... Я искренне не понимаю, для чего искусственно облачать в христианскую оболочку традиционных осетинских героев. Почему не обратить свой творческий поиск к образам реальных христианских подвижников, имевших отношение к аланскому-осетинскому этносу, таких, как Святой Сухий и его сподвижники, отшельник Св. Гоар, Николай Двали, Николай Мистик, аланские христианские цари Константин и Давид и многие другие", - сказал Марат Цагараев.

Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад. Президент России распорядился отпраздновать 1100-летие крещения Алании в 2022 году, указ об этом был подписан 16 октября 2017 года. Всего в 2020-2022 годих запланировано 10 мероприятий "в рамках культурно-массовых торжеств, просветительской и издательской деятельности и еще 15 - в рамках реализации реставрационных работ объектов культурного наследия". Общий объем финансирования составляет 210,9 млн рублей, сообщило 26 ноября ТАСС.

Историки расходятся во мнении о дате крещения Алании, пояснил Марат Цагараев. "Из визатийских источников знаем, что крещение аланского царя и учреждение Аланской митрополии произошло при патриархе Николае Мистике и при посредничестве экскусиократора Авазгии (царя Абхазии) Георгия II. Если немого углубиться в жизнеописание этих исторических личностей, то мы узнаем, что Георгий II из династии Аносидов взошёл на абхазский престол в 923 году, а константинопольский патриарх Николай Мистик скончался в 925 году. То есть крещение аланского царя и учреждение Аланской митрополии могло произойти лишь в период с 923 по 925 годы", - сказал он.

Однако, по его словам, несмотря на то, что дата принятия христианства в Западной Алании точно не известна, можно говорить о том, что это была "лишь одна из многих попыток принятия христианской конфессии в качестве государственной идеологии в Аланском царстве".

"Причем попыткой неудачной, потому как уже в 932 году, по сообщению Масуди, христианские священники были изгнаны из Алании, а церкви разрушены из-за народной смуты. Повторное крещение царского дома Алании и восстановление Кафедры происходит в начале XI века. К этому же времени относят строительство христианских храмов на Нижне-Архызском городище - центре Аланской епархии (Шоанинский, Сентинский храмы). При этом Алания претерпевает ряд внутренних конфликтов, при которых распадается на ряд удельных княжеств, погружается в период междоусобных войн, а ее царский дом упраздняется. Видимо в этой связи, между 1084 и 1105 годами, в правление императора Алексея Комнина и при патриархе Николае III, кафедра Аланской епархии была перенесена из Нижне-Архызского городища в Сотириуполь (Абхазское царство), архиепископ которого отныне носит чин митрополита аланского и зихского. Эта кафедра просуществовала вплоть до XVI века, когда ее территория была завоевана Османской империей", - рассказал Марат Цагараев.

По его данным, первое знакомство современных осетин с православием состоялось в 1745 году, при учреждении Священным синодом Российской империи Миссии по распространению христианства в Осетии. "Именно с этого периода (1745 год) правильнее было бы вести отсчет истории христианства в Осетии. Не понимаю, какими идеями руководствуются люди, «удревняющие» историю христианства в Осетии, но думаю, что это политизированные стремления, направленные на привлечение особого внимания к «изревле-православному», оплоту России на Кавказе", - предположил историк.