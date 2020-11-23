Замглавы Минздрава Ростовской области оставлен под домашним арестом

23 ноября 2020, 22:04

Домашний арест бывшему заместителю главы Минздрава Ростовской области Станиславу Беседовскому по делу о пособничестве крупному мошенничеству продлен до 27 января 2021 года.

Как писал "Кавказский узел", Станислав Беседовский был задержан 28 ноября 2019 года вместе с главой министерства здравоохранения Татьяной Быковской. Он был заключен под стражу, тогда как Быковской суд назначил домашний арест. 24 января под домашний арест был переведен и Беседовский, 23 марта Ленинский районный суд продлил эту меру, а затем чиновник находился под подпиской о невыезде. 28 июля Беседовский был снова взят под стражу на два месяца по делу о пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере, но 25 сентября суд постановил перевести его под домашний арест.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство следствия о продлении Беседовскому срока домашнего ареста до 27 января 2021 года, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.

Комментариями Станислава Беседовского и его представителей относительно решения суда и хода следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

26 мая Ленинский суд Ростова-на-Дону принял решение о временном отстранении Станислава Беседовского от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения Ростовской области.