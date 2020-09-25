Станислав Беседовский. Фото: пресс-служба администрации Ростовской области. https://www.donland.ru

25 сентября 2020, 14:51

Замглавы Минздрава Ростовской области переведен под домашний арест

Суд постановил сегодня перевести из следственного изолятора домашний арест заместителю министра здравоохранения Ростовской области Станиславу Беседовскому, обвиненному в превышении полномочий и пособничестве в мошенничестве.

"Кавказский узел" сообщал, что Станислава Беседовского задержали 28 ноября 2019 года вместе с главой областного Минздрава Татьяной Быковской. Замминистра был заподозрен в превышении полномочий. В январе Беседовского перевели из-под стражи под домашний арест, в мае он был отпущен на свободу под подписку о невыезде. Однако 28 июля Станислав Беседовский был помещен под стражу в рамках расследования второго уголовного дела - о пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отказался удовлетворить ходатайство следствие о продлении Беседовскому срока содержания под стражей и перевел его под домашний арест до 23 ноября, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

На сайте управления Следкома по Ростовской области, по состоянию на 14.50 мск 25 сентября, отсутствуют комментарии относительно решения суда.

По версии следствия, Станислав Беседовский в 2018 году обеспечил победу одной из ростовских компаний на четырех аукционах по переработке медицинских отходов. Ущерб от действий чиновника оценен в почти 11 миллионов рублей. Следствие полагает, что и владелец предприятия, и чиновник знали, что компания в силу ограниченных технических возможностей не сможет полностью выполнить условия контракта, но не препятствовали заключению договора. По статье о мошенничестве Беседовскому грозит до 10 лет заключения, а по статье о превышении полномочий - до четырех.

Примечание:

"Замглавы Ростовского УФНС арестована на два месяца", "Борец с коррупцией осужден на 9,5 года колонии в Ростовской области", "Суд продлил арест главного архитектора Ростова-на-Дону".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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